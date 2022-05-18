Fubon Angels扭蛋全秒殺！「正妹畫家」發文了：我很想哭
台灣職籃富邦勇士，日前推出「Fubon Angels」啦啦隊的Ｑ版造型鑰匙圈，結果現場馬上就被球迷們通通搶光。對此，負責繪製的啦啦隊女孩秀秀子，得知後也非常開心和感動，強調未來會再繼續努力。
秀秀子17日在個人IG上發文，並向所有支持Fubon Angels扭蛋的粉絲們表達感謝。她透露，「這是我第一次挑戰畫一系列女孩作品，其實很擔心我功力尚淺，發佈的前幾週一直祈禱大家和女孩們會喜歡，後來原訂發佈的主題日延賽，於是又繼續心慌慌的到前幾天」。
所幸，大家的踴躍支持，讓商品部供不應求，更得到超多正面回饋，甚至還有人完美搜集到所有女孩圖鑑，這些消息讓秀秀子相當感動，也很想哭，「謝謝你們喜歡它，珍惜它，並包容我的不足，不管在私訊或是標記都給了我很棒的回饋」。
最後，秀秀子也很感激富邦球團給予的機會，「讓我發揮正在學習的技能，用在我喜歡的人事物上，充分展現我不出門的宅技能」。她承諾，未來會繼續繪畫、繼續練習，「讓下一次的作品與你們相見時，能更加完美」。
據悉，秀秀子是Fubon Angels的人氣女孩，不僅身材纖細又火辣，多才多藝的她還會變魔術、日文、繪畫、國術等等，而且也非常沉迷動漫和打遊戲，常常對外自稱是「宅女」，如此親民的個性，早已就抓住廣大球迷歡心，更是富邦悍將、富邦勇士的票房保證。（編輯：詹鎰睿）