COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台中市第7位議員確診　新聞局長鄭照新出關瘦3公斤

▲台中市新聞局長鄭照新21天「關好關滿」後，瘦了3公斤。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）
▲台中市新聞局長鄭照新21天「關好關滿」後，瘦了3公斤。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-18 15:01:40

台中市議員林榮進透露自己確診，累計台中市議會已有7名議員確診。市政府則是有4名局長今天「出關」到議會備詢，其中從接觸者變確診者、21天「關好關滿」的新聞局長鄭照新，居護期間一天只吃一餐，在家裡瘦了3公斤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市府會在4月下旬發生府會餐敘感染，兩場府會聯誼累計8名一級主管、2位副市長確診，半個月來的市議會業務質詢，由唯一未染疫的副市長陳子敬坐鎮備詢。市議會今天召開大會，文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、運動局長李昱叡、新聞局長鄭照新10+7期滿列席，副市長黃國榮和令狐榮達、地政局長吳存金、觀旅局長韓育琪還在自主健康管理階段。

其中鄭照新「關」最久，他先是和市長盧秀燕一起接觸確診訪賓，4月27日起居隔，接著又因餐敘確診，5月1日起從居隔轉居家照護，3個星期不見，明顯變瘦。

鄭照新在擔任韓國瑜時期的高雄市政府新聞局長時，身材走樣，他常自嘲是「人生最重職災」，如今關3星期瘦了一小圈，他透露坐關期間應酬變少，每天只中午吃一餐、晚上吃1顆蘋果，出關後瘦了3公斤，希望繼續維持。教育局長楊振昇也瘦了2公斤，他說很感謝太太在他居護期間的照顧。

台中市政府3位副市長有2位確診，將於明天出關，市議會則是3位原住民議員有2位確診。林榮進是繼江肇國、王立任、李中、陳文政、朱元宏、何敏誠後，第7位確診的市議員，和朱元宏都是山地原住民議員。他表示每次進市議會前都會快篩，15日快篩陰、16日晚上快篩陽，17日前往台中醫院PCR確診。他昨天頭暈、喉嚨痛、有痰，經視訊看診，吃醫生開的止咳化痰藥就好多了。江肇國、王立任、李中已出關，仍在自主健康管理階段，皆以視訊問政。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

台中府會餐聚傳染鏈延燒　蔡其昌自主防疫4天

府會餐敘傳播鏈延燒16人　台中3位副市長2確診

台中市議員初選民調開跑　民進黨3參選人2確診

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀