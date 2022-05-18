台中市第7位議員確診　新聞局長鄭照新出關瘦3公斤

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其中鄭照新「關」最久，他先是和市長盧秀燕一起接觸確診訪賓，4月27日起居隔，接著又因餐敘確診，5月1日起從居隔轉居家照護，3個星期不見，明顯變瘦。
鄭照新在擔任韓國瑜時期的高雄市政府新聞局長時，身材走樣，他常自嘲是「人生最重職災」，如今關3星期瘦了一小圈，他透露坐關期間應酬變少，每天只中午吃一餐、晚上吃1顆蘋果，出關後瘦了3公斤，希望繼續維持。教育局長楊振昇也瘦了2公斤，他說很感謝太太在他居護期間的照顧。
台中市政府3位副市長有2位確診，將於明天出關，市議會則是3位原住民議員有2位確診。林榮進是繼江肇國、王立任、李中、陳文政、朱元宏、何敏誠後，第7位確診的市議員，和朱元宏都是山地原住民議員。他表示每次進市議會前都會快篩，15日快篩陰、16日晚上快篩陽，17日前往台中醫院PCR確診。他昨天頭暈、喉嚨痛、有痰，經視訊看診，吃醫生開的止咳化痰藥就好多了。江肇國、王立任、李中已出關，仍在自主健康管理階段，皆以視訊問政。
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