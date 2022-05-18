補助政策力道不足？經部否認：行銷補助2天逾3千件申請
疫情重挫餐飲業，先前經濟部商業司開放申請辦理餐飲業者行銷補助，外界質疑補助政策力道不足。對此，經濟部今（18）日澄清表示，因防疫政策已朝共存路線前進，故補助餐飲業的方式也有所調整，此次目的是為了增加民眾消費誘因、促進業者體質強化，推出2天內有超過3千件申請案。
COVID-19疫情升溫衝擊餐飲業營運，經濟部自5月16日至6月15日期間，開放辦理餐飲業行銷補助，只要業者提出優惠消費的行銷方案，就會依業者行銷方案所需經費提供50%補助，每家最高新台幣10萬元，讓消費者享優惠，同時增加餐飲業營收。
針對外界出現餐飲補助政策不可行傳言，經濟部指出，隨著國人接種疫苗比例提高，疫情指揮中心逐步走向與病毒共存，和過去三級警戒所追求的清零規範，對餐飲業的衝擊模式不同，即使短期因疫情影響內用情況，長期仍會恢復正常。
因此，為了緩和短期衝擊，經濟部與餐飲業合力促銷轉型，鼓勵業者推出優惠，吸引民眾用餐或外帶。經濟部舉例，業者若推出外帶打8折優惠，其中10%的優惠支出就由政府補助，每家上限10萬元。
為了讓業者即時取得補助，已採取簡化的申請表格代替繁複的計畫書，餐飲業者只需上網填寫優惠促銷方案，如優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等，業者也可透過申請網站的懶人包引導，完成申請。
經濟部透露，這項補助在受理申請的第1天就有1103件申請，昨天也有2087件申請，業者詢問及申請意願踴躍，顯示餐飲業者對優惠促銷引客有強烈需求。