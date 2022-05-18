中華電、亞太、遠傳用戶注意！NCC通過頻段頻率改配案

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NCC表示，三家公司除就服務品質提升、涵蓋率提升、多元資費方案回饋、偏鄉遠距醫療及教育之5G垂直應用投入規劃等面向，做出具體承諾，包含3G網路關閉期程，中華電信及遠傳規劃將於113年第2季關閉3G網路，以節約能源、降低碳排放，善盡企業社會責任。三家公司均承諾增加建置基地台數量共近2700台，擴大綿密訊號涵蓋，提供消費者優質體驗。
NCC指出，本次核准亞太900MHz頻段(905 - 915MHz / 950 - 960MHz)改配中華電信使用，中華電信在900MHz頻段有更多連續頻寬，將發揮最大頻率使用效益，並與中華電信共用2100MHz頻段(1960 - 1965MHz / 2150 - 2155MHz)，亞太用戶可使用中華電信之3G行動語音服務，並且於偏遠地區漫遊中華電信網路，另核准遠傳2600MHz頻段(2595 - 2620MHz)及亞太700MHz頻段(723 - 728MHz / 778 - 783MHz)相互改配，兩公司於該頻段將有更多連續頻寬，進而提升整體頻譜使用效率及優化服務品質。
NCC強調，期盼三家公司透過頻率改配及共用合作，能提升臺灣整體基礎建設速度，提供消費者更佳服務品質，以滿足各種應用需求，並且節省網路建置維運成本與能源消耗，善盡企業社會責任，提升一定程度公共利益，同時NCC將持續關注三家公司後續營運情形，行政指導該等公司應對消費者作相關資訊揭露，以維護電信產業市場公平競爭，並維護消費者權益。