快訊／北市確診+12069 柯文哲：已經看不清確診人數
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸爆發，除了全台確診人數創新高，達到8.5萬人，台北市今日本土確診案例也來到新高，來到12069例。對此台北市長柯文哲今（18）日下午親自召開防疫記者會，並直言「現階段已經看不清楚，到底確診人數是真的還假的。」
柯文哲表示，假日結束後雙北的確診人數明顯上升，但仍舊維持平緩的趨勢，原因可能有三個，有可能是因為PCR篩檢量能飽和；也有可能是因為確診者多數在快篩陽性過後，就沒有再去醫院進行近一步篩檢，而是自行在家休養；另外也有可能是因為疫情緣故，民眾自動自發降低活動量，「從捷運人流量就明顯看出活動量有下滑的趨勢。」
柯文哲坦言，現階段雙北究竟實際有多少人確診，他已經沒有把握。不過柯文哲仍強調，無論如何目前台北市的醫療量能還是足夠的，「醫學中心開始動了，北市還是有足夠的空床。」柯文哲強調，目前的醫療量能還是可以面對目前的局面，也就是為什麼北市府目前沒有採取任何防疫升級的舉動，還是在可以忍受的範圍。
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