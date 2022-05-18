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快訊／北市確診+12069　柯文哲：已經看不清確診人數

▲台北市長柯文哲18日表示，雖然雙北確診者人數上升，但趨勢仍舊平緩，已經看不清楚實際確診數到底有多少。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲18日表示，雖然雙北確診者人數上升，但趨勢仍舊平緩，已經看不清楚實際確診數到底有多少。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-18 15:55:15

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸爆發，除了全台確診人數創新高，達到8.5萬人，台北市今日本土確診案例也來到新高，來到12069例。對此台北市長柯文哲今（18）日下午親自召開防疫記者會，並直言「現階段已經看不清楚，到底確診人數是真的還假的。」

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柯文哲表示，假日結束後雙北的確診人數明顯上升，但仍舊維持平緩的趨勢，原因可能有三個，有可能是因為PCR篩檢量能飽和；也有可能是因為確診者多數在快篩陽性過後，就沒有再去醫院進行近一步篩檢，而是自行在家休養；另外也有可能是因為疫情緣故，民眾自動自發降低活動量，「從捷運人流量就明顯看出活動量有下滑的趨勢。」

柯文哲坦言，現階段雙北究竟實際有多少人確診，他已經沒有把握。不過柯文哲仍強調，無論如何目前台北市的醫療量能還是足夠的，「醫學中心開始動了，北市還是有足夠的空床。」柯文哲強調，目前的醫療量能還是可以面對目前的局面，也就是為什麼北市府目前沒有採取任何防疫升級的舉動，還是在可以忍受的範圍。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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