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認單日8萬確診很正常　專家何美鄉：打滿疫苗別畏懼感染

▲何美鄉表示，施打疫苗後再加上感染的「綜合免疫力」就是最好免疫；預估7月病毒會開始下滑，沒有鼓勵大家去感染，但要告訴大家，把疫苗打滿，不要畏懼感染。（圖／記者黃宣尹攝，2022.05.18）
▲何美鄉表示，施打疫苗後再加上感染的「綜合免疫力」就是最好免疫；預估7月病毒會開始下滑，沒有鼓勵大家去感染，但要告訴大家，把疫苗打滿，不要畏懼感染。（圖／記者黃宣尹攝，2022.05.18）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-18 16:01:24

近來國內疫情持續延燒，中研院生醫所兼任研究員何美鄉今（18）日赴民進黨中常會報告後受訪表示，今天8萬多的確診是正常現象，既然沒辦法不讓Omicron感染，那施打疫苗後再加上感染的「綜合免疫力」就是最好免疫；預估7月病毒會開始下滑，沒有鼓勵大家去感染，但要告訴大家，把疫苗打滿，不要畏懼感染。

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民進黨今日召開中常會，會中邀請何美鄉針對「洞悉COVID-19疫情的樣貌與國際防疫策略之借鏡」做報告。會後何美鄉接受媒體訪問時談及，今天8萬多的確診是正常現象，因為之前就預測可能達到10萬，台灣的疫情可能就是慢慢到一個高點，再慢慢下來，「我認為7月左右病毒開始下滑，不需要看到他降到非常低，而是穩定下降，我們也用正常方式在生活，不要沒事停課、不敢出去吃飯」。

何美鄉也說，專業上有一種免疫力稱作「綜合免疫力」，就是一個人施打疫苗再加上感染之後，他的免疫效果特別好，抗體也特別高，也很廣效持久。她說，因為Omicron病毒擋不住，疫苗效果在剛打完兩劑或三劑，最高效果只有70%，且每個月都還會下降，所以就算全民打完1000多萬劑疫苗，整個社會平均下來也只有30~40%的保護性。

何美鄉接著解釋，既然沒辦法不讓Omicron感染，那綜合免疫就是最好免疫。因為這疫情不會不見，冬天可能又會有新的變異，現在把全民用疫苗跟無症狀感染去增強免疫力，「沒有鼓勵去感染，但是告訴大家，把疫苗打滿，讓自己健康就不要害怕」。

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