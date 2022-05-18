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「0+7」新制上路　台大住宿生批「看的到、吃不到」

▲台大住宿生抱怨，雖然接種三劑疫苗可執行「0+7」新制，但快篩陰性後還是只能待在宿舍中，新制「看的到、吃不到」。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）。
▲台大住宿生抱怨，雖然接種三劑疫苗可執行「0+7」新制，但快篩陰性後還是只能待在宿舍中，新制「看的到、吃不到」。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）。

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-18 16:05:35

「0+7」新制昨起上路，有台大住宿生向媒體抱怨，雖然接種3劑疫苗可執行「0+7」新制，但快篩陰性後還是只能待在宿舍中，新制「看的到、吃不到」。台大今（18）日澄清，校方皆依教育部規定轉置學生及發放快篩試劑；教育部表示，學校教職員工生若為密切接觸者，在7天自主防疫期間，原則不到校，若有特別需要，可以例外。

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「0+7」新制昨起上路，確診者同住家人若完成3劑疫苗接種者，可免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。有台大住宿生指出，室友確診後可選擇「0+7」新制，但校方卻不主動提供試劑，還要求住宿生不要出門，即使快篩陰性後還是只能待在宿舍中，形同被「封舍」，放寬政策仍「看的到、吃不到」。

台大表示，校方是配合教育部防疫政策，學生確診後，校方會提供密切接觸者3劑快篩試劑，學校皆依教育部規定，轉置同學及發放快篩試劑，並沒有封舍；5月17日起施打過3劑疫苗的密切接觸者，學生可選擇適用「0+7」新制，而之前「3+4」均不可在學校宿舍進行，教育部也指示，將開放學生待在寢室房間內，以及使用防疫專用浴廁。

教育部指出，大專校院出現確診個案時，與該確診個案「同住於學校宿舍同一寢室者」，必須比照「同住親友」，依指揮中心規定進行居家隔離、自主防疫措施，並由學校發放每人3劑快篩試劑。

被匡列為密切接觸者的學生，若返家進行居隔在自主防疫期間，經快篩結果為陰性就可外出採買、打工或搭乘大眾運輸工具等，但仍禁止到人潮擁擠處及聚餐。考量大學校園屬於高度密集場域，所以不論是採3+4或0+7方案的自主防疫期間，學生仍不得進入校園；若學生續留校內宿舍居隔，要安排入住隔離宿舍，但宿舍位於校園內，故即使自主防疫期間快篩陰性，還是要待在宿舍中，不得外出進入校園。

教育部主秘廖興國表示，自主防疫期間，考量校園為高度密集場所，仍以不到校為原則，但有特殊狀況可以例外處理，如大學教師有研究需求、教職員協助辦理重大業務、學生需要到校進行研究等，在個人無症狀的前提下，可到校處理；中小學教職員工若有業務需要，自主防疫期間也可到校。

立委鄭運鵬今天在立法院質詢時提到，應該開放讓自主防疫期間的學生到校上學，要不然政策沒有意義。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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