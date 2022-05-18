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台中+6770將開設大型篩檢站　高中以下5/30開打BNT

▲台中市確診人數一天暴增2千人，市長盧秀燕表示近日內將比照北部啟用大型篩檢站。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）
▲台中市確診人數一天暴增2千人，市長盧秀燕表示近日內將比照北部啟用大型篩檢站。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-18 16:25:162022-05-18 17:45:02

台中市本土個案今（18日）新增6770例，比昨天的4770人多出2千例，市長盧秀燕宣佈因應疫情爬升，近日內將比照北部啟用大型篩檢站。高中以下疫苗BNT將自5月30日開始施打，鑑於6月24日全部完成前，部份學生已畢業，市府表示屆時可返回原校，或自行到醫療院所施打。

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盧秀燕表示，先前台中市推出「快篩陽得來速」、「兒童得來速」、「診所PCR得來速」3項措施，已累積30,051人次服務。部分「兒童得來速」大型醫院今起優化成「親子得來速」，服務18歲以下的兒童與青少年、2名陪同親屬。

▲台中市3項得來速措施已累積服務3萬多人次。（圖／台中市政府提供，2022.05.18
▲台中市3項得來速措施已累積服務3萬多人次。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）
▲台中市校園BNT疫苗接種將以國小為優先。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）
▲台中市校園BNT疫苗接種將以國小為優先。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）
上午市府人員到中國附醫兒童醫院了解「親子得來速」首日上路情形，透過獨立的親子動線，提供PCR檢測、安排家醫科醫師問診給藥，讓親子免去重覆排隊。院方也建議民眾多使用「診所PCR得來速」，紓解大型醫療院所的量能。

▲台中市國高中生將於6月施打第3劑BNT疫苗，屆時部份學生恐已畢業。（資料畫面／台中市政府提供，2022.05.18）
▲台中市國高中生將於6月施打第3劑BNT疫苗，屆時部份學生恐已畢業。（資料畫面／台中市政府提供，2022.05.18）
盧秀燕也提到，國高中以及學童的BNT疫苗應會在25日之後送抵，按教育部公文，需讓家長有7天時間思考，市府規劃自5月30日起進行全市BNT兒童疫苗、12至17歲BNT第3劑（加強劑）的接種作業，定於期末考前一週6月24日全部完成。部份畢業生若遇到畢業典禮後才輪到施打，可以返回原校或到醫療院所施打。台中市6-11歲兒童有14.2萬人、國高中生有15.7萬人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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