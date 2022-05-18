居家照護3用藥住院日額才賠？壽險公會：各家判定未決議
針對壽險防疫險保單對居家照護的住院日額理賠條件，壽險公會17日邀集11家壽險總經理召開線上會議，原本傳出居家照護且經醫生問診，開立清冠一號、Paxlovid與Molnupiravir等3種藥物者，保險公司將給付與住院日額等值的慰問金或關懷金，開立其他藥物者則回歸各公司個案理賠判斷。不過，壽險公會今（18）日表示，會中並未做出任何一致性理賠作法決議，更未對於使用何種藥物方得理賠做出決議，宜由各公司依其商品內容及保單條款約定，並以保戶實際醫療就診狀況，進行判定。
據了解，壽險公會17日開會內容主要討論居家照護者申請住院日額，一種是除了居隔通知書、看診內容外，要開立3種官方列為新冠肺炎專用藥的清冠一號、Paxlovid與Molnupiravir，才算符合申請資格；另一種則是要有開立藥品，即便只是一般症狀緩解的藥物，亦可理賠。
也有業者提出，避免居家照護理賠蔓延到一般住院日額保單，防疫險給付住院日額部分，改用「慰問金」等其他名義，即並不在保單應理賠的範圍，據傳會中有7家業者支持限3種藥物或其他官方認定新冠肺炎專用藥，僅2家支持只要用藥都給付，只是因公平法問題，不確定能否列入理賠實務指引。
不過，壽險公會今日表示，17日召集部分業者針對防疫保單討論居家照護者法定傳染病住院日額理賠事宜，會中各公司交流有關輕症確診保戶的用藥實務情形，並未做成任何一致性理賠作法的決議，更未對於使用何種藥物方得理賠，做出決議。
壽險公會說，由於所屬會員公司防疫保險商品的條款約定內容不盡相同，宜由各公司依其商品內容及保單條款約定，並以保戶實際醫療就診狀況，進行判定。