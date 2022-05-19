兒童確診發生熱痙攣！兒醫教6招：遇「這狀況」速打119
Omicron疫情來勢洶洶，國外相關研究指出，抽蓄痙攣是兒童感染後可能出現的症狀之一。小禾馨懷寧小兒專科診所院長張亞玫解釋，一般來說，若痙攣時合併有發燒現象則為「熱痙攣」，多半發生在6個月至5歲孩子身上。熱痙攣和體質密切相關，常有家族遺傳的特性，日常也有一些常見原因，像是電解質不平衡、中樞神經感染或出血，都可能引起孩子意識不清、全身痙攣。
小禾馨懷寧小兒專科診所院長張亞玫醫師表示，痙攣發作時常見意識不清、雙眼上吊、全身抽搐、角弓反張（指項背強直，身體向後反折如弓狀）等症狀，發作當下常讓照顧者嚇到手足無措，當遇到孩子突發性的意識不清、全身痙攣，一定要立刻冷靜下來別慌亂，參考以下照護方法處理。
1、把孩子抱到安全平坦的地面上，防止孩子跌落受傷。
2、移除周遭雜物，避免傷到孩子或摀住孩子的呼吸道。
3、鬆開頸部扣子及衣物減少束縛，讓孩子比較舒服一點。
4、頭側一邊或身體側臥，避免嘔吐物、口水堵塞呼吸道。
5、觀察臉色、測量體溫並「記下發作時間」，若體溫高於38℃，可用退燒栓劑做退燒處理。
6、若痙攣超過5分鐘或口舌發紫，請打119尋求協助。
張亞玫院長提到，發作當下照顧者往往著急慌亂，但一定要先穩定自己的心，才有辦法妥善照料小孩，避免錯誤行為造成傷害，像是不能往孩子口中塞東西，以免異物阻塞呼吸道造成窒息，也不能用力扳開小孩的嘴巴或扳正手指，因為強力扳開只會讓手受傷，或是讓孩子的牙齒斷裂、舌頭受傷。
痙攣首次發生時，突如其來的狀況總讓照顧者不知所措，建議等該次發作趨緩，再帶孩子儘速就醫，由醫師釐清可能的原因。一般的熱痙攣多是良性發作，照顧者不必過於擔憂，及時就醫、接受診治、學會預防和處理。