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才見羅智強談桃園市長選戰　柯文哲：見過我就不被提名？

▲對於羅智強參選桃園市長無望一事，台北市長柯文哲18日回應「不可能因為說來拜訪我以後，國民黨不提名他吧？是這樣嗎？這樣我壓力就大了。」圖為羅智強在四大公投案前夕夜宿凱道，柯文哲前往探視。（資料照／記者朱永強攝，2021.11.17）
▲對於羅智強參選桃園市長無望一事，台北市長柯文哲18日回應「不可能因為說來拜訪我以後，國民黨不提名他吧？是這樣嗎？這樣我壓力就大了。」圖為羅智強在四大公投案前夕夜宿凱道，柯文哲前往探視。（資料照／記者朱永強攝，2021.11.17）

記者丁上程／台北報導

2022-05-18 16:46:402022-05-18 16:46:48

國民黨主席朱立倫今（18）日下午宣布，將徵召高雄市前市長韓國瑜參選總統時的副手，行政院前院長張善政投入桃園市長選戰，而消息一出也引發社會各界議論。而前一天下午台北市長柯文哲才與國民黨內另一名想要參選桃園市長的羅智強會面，今日就傳出被「淘汰出局」，對此柯文哲則打趣地表示「不可能因為說來拜訪我以後，國民黨不提名他吧？是這樣嗎？這樣我壓力就大了。」

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國民黨台北市議員游淑慧以及羅智強，兩人分別在自己的臉書上PO文，透露曾在昨（17）日下午前往市長辦公室拜會柯文哲。羅智強表示，雙方輕鬆的交換了很多的意見，也談到了最近的疫情、台灣失衡的民主，算是一個很愉快的辭別會。

不過到今（18）日下午，國民黨中常會就通過，將徵召張善政參選桃園市長，也讓外界大感意外。對此柯文哲則直言「你說國民黨不提名他？不可能因為說來拜訪我以後，國民黨不提名他吧？是這樣嗎？這樣我壓力就大了。」

柯文哲強調，羅智強辭去台北市議員後，來跟他辭行是很正常的事情，雙方三年半的互動，沒有什麼謾罵，且兩人互動相當客氣，「他講的話也都很有道理，他辭職要來拜訪市長，很正常。」柯文哲說，差不多談了一個多小時，就聊聊天很正常。

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