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全家被關10天才通知沒確診　台中林新醫院擺烏龍

▲台中市新聞局長鄭照新在防疫記者會證實，林新醫院忙中有錯，在通報輸入資料時將陰性誤植為陽性確診。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）
▲台中市新聞局長鄭照新在防疫記者會證實，林新醫院忙中有錯，在通報輸入資料時將陰性誤植為陽性確診。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-18 17:34:17

台中市一名陳姓婦人因身體不適到林新醫院掛急診，當天疾管署通知她PCR確診後，她和家人乖乖在家居隔10天，最後發現健保局的快易通系統登錄陰性。台中市衛生局經過一天查證，確認是林新醫院誤植。對於病患及家屬居家隔離造成工作及精神損失，院方表示將予以適當補償與慰問。

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▲網友指全家一起關了10天才被通知沒確診，不滿「這些損失要找誰討」？（圖／爆料公社2社，2022.05.18）
▲網友指全家一起關了10天才被通知沒確診，不滿「這些損失能跟誰討」？（圖／爆料公社2社，2022.05.18）
昨天有網友爆料，台中一名50多歲陳太太因身體不適，5月6日到林新醫院就醫時依規定採檢，事後與同住家人都收到確診、居隔通知，也配合居隔，確診家人還有視訊投藥，但10天後收到醫院通知，竟指陳太太「沒確診」。爆料者痛批醫院作業錯誤。「全家隔離沒有上班，這些損失能跟誰討？」

台中市衛生局長曾梓展昨在防疫記者會被問及此事，表示「經查證林新醫院法定傳染病上傳系統，該民眾PCR的確是陽性確診，但健保app卻顯示是陰性，如果是醫院端錯誤，衛生局將追究醫院責任。」

經過一天查證，今天終於真相大白！林新醫院坦言，急診醫師當天做PCR結果是陰性，中央法傳系規定醫護人員必須在24小時內通報，因通報數量太多，在繁忙之際將陳姓病患PCR測結果「陰性」誤植為「陽性確診」。

依林新醫院向衛生局提出的說明，陳姓婦人體諒醫院人員防疫期間的辛勞，希望此事件盡快落幕。至於病患及家屬居家隔離期間造成工作及精神損失，院方將與病患持續溝通，給予適當的補償與慰問。

▲林新醫院提出的書面報告，坦承誤植篩檢結果。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）
▲林新醫院提出的書面報告，坦承誤植篩檢結果。（圖／台中市政府提供，2022.05.18）
據了解，衛生局體諒醫院工作量龐大、一直在防疫最前線盡忠職守、維護市民健康，傾向不開罰。台中市新聞局長鄭照新今在防疫記者會說明，經確認係醫院忙中有錯，在通報輸入資料有疏失後，院方已致電當事人表達歉意、溝通後續事宜，市府非常感謝市民向飽和的基層醫護人力打氣加油與體諒。

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