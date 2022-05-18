科技股回神　科技型台股基金5月勝出

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PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文指出，從年初以來計算，電子指數在三大指數中仍相對弱勢，下跌-13.38%，同期間金融與傳產指數的跌幅分別為-2.92%、-7.03%，不過進入第二季之後，科技股因為已率先反應各項利空訊息，且在營收獲利、營運展望仍佳的基礎支持，加上高殖利率優勢浮現，吸引逢低買盤承接，率先展開底部反彈，據統計，5月以來電子指數不跌反漲0.54%，相較之下金融指數跌勢高達-9.1%，傳產類股同期也走跌-3.33%。
葉獻文表示，即便全球有通膨、需求可能降溫等疑慮，全球科技發展趨勢與終端需求熱度不減，加上台灣完整半導體產業鏈不論自上游的IC設計、中游晶圓代工至下游的載板、封測，台廠產業鏈的高市占率與競爭力皆持續提振企業獲利力，預期今年全年電子產業獲利成長率仍可望較去年再提升13.3%。
葉獻文進一步分析，在半導體代工方面，研究機構預期今年晶圓代工全球營收市占將持續擴大至56%，產能市佔則提升至66%，儘管晶片製造在地化意識在各國迅速抬頭，然而核心關鍵技術，如最先進的N3、N2製程節點及擴產重心仍留台灣，晶圓龍頭大廠在供不應求之下已宣布調漲價格，除反映全球吃緊的晶圓代工產能，亦顯示現在仍處於買方市場，持續牽動全球科技發展的關鍵。