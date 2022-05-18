科技股回神　科技型台股基金5月勝出

今（18）日台股由三大指數共襄盛舉，推升大盤大漲240.77點，收在16296.86點，漲幅1.5%。今年來跌跌不休的科技股，近期率先三大類股出現底部反彈，在科技股回神帶動下，5月以來檢視各類型台股基金，以科技型表現最佳，同期基金平均上漲近1%，其次是上櫃型的0.72%，至於一般型與價值型台股基金績效相對落後，5月以來仍為負值。

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保德信指出，回顧台灣科技股今年來受到美股大幅拉回、中國封城導致供應鏈失序等多方影響，加上外資大舉撤出，導致電子指數年迄今跌幅為三大指數中最深，不過近期似乎出現扭轉態勢，先前領跌的科技股展開低檔反彈。

PGIM 保德信科技島基金經理人葉獻文指出，從年初以來計算，電子指數在三大指數中仍相對弱勢，下跌-13.38%，同期間金融與傳產指數的跌幅分別為-2.92%、-7.03%，不過進入第二季之後，科技股因為已率先反應各項利空訊息，且在營收獲利、營運展望仍佳的基礎支持，加上高殖利率優勢浮現，吸引逢低買盤承接，率先展開底部反彈，據統計，5月以來電子指數不跌反漲0.54%，相較之下金融指數跌勢高達-9.1%，傳產類股同期也走跌-3.33%。

葉獻文表示，即便全球有通膨、需求可能降溫等疑慮，全球科技發展趨勢與終端需求熱度不減，加上台灣完整半導體產業鏈不論自上游的IC設計、中游晶圓代工至下游的載板、封測，台廠產業鏈的高市占率與競爭力皆持續提振企業獲利力，預期今年全年電子產業獲利成長率仍可望較去年再提升13.3%。