坤達斜槓晉升CEO 看齊偶像木村拓哉「覺得非常讚」
以《木曜4超玩》紅遍半邊天、近期又登上男團選秀《原子少年》任星際導師的坤達，將再多一斜槓身份，今（18日）公佈出任個人眼鏡、墨鏡品牌CEO，坤達表示：「有機會可以開創自己的眼鏡系列非常酷！木村拓哉也曾主理自己的眼鏡品牌，能跟我的偶像做一樣的事情覺得非常讚！」
坤達此次大開「眼」界，是與3屆金鐘獎得主陳凱倫之子陳銳（Ray）的眼鏡品牌聯名，推出個人支線，以坤達主導的一間設計時髦的眼鏡公司為出發，融合坤達自己對於鏡框的挑選原則「看起來很百搭，但就有一點點地不一樣」為決勝點，親自帶領團隊打造具有年輕氣息、精緻細節、框形百搭的5款眼鏡與2款墨鏡。
坤達表示，自己能夠參與成為眼鏡、墨鏡品牌系列的代表人物非常酷，如同木村拓哉也曾經為知名眼鏡/墨鏡品牌代言，跟自己的偶像做一樣的事情感覺非常讚！目前坤達也工作滿檔，除了擔任《原子少年》的星際導師，也參與當紅綜藝節目《綜藝玩很大》以及網路節目《木曜4超玩》，未來更是不排除戲劇類的演出。
為了眼鏡品牌的視覺呈現，整體拍攝也相當日雜風，設計上更是以雜誌封面和內頁的形式來打造！坤達和女模在辦公室優雅呈現午後上班的空氣氛圍，甚至還一左一右就著影印機對看和錯位，不但充滿悠閒的氣味，也為工作空間帶來一絲絲輕熟男女的浪漫氣息！（編輯：楊穎軒）