中研院「開放博物館」平台　數位探索全球73機構典藏

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中研院指出，大英博物館所藏東晉顧愷之的《女史箴圖》、電影《西施》的工作照、蒲添生的雕塑作品《浴後》、台灣學校美術教育開創者石川欽一郎的風景畫《郊野》，看似風馬牛不相及，民眾卻能在「開放博物館」中的「連∞結世界」活動專頁，透過不同的藏品內容主題，如「梳妝」、「美人」、「沐浴」，甚至「作者朋友的作品」等線索，循序將英國大英博物館所藏畫作，與台灣多家文化機構所藏的近代台灣藝術家的風景畫、雕塑，
此次活動參與單位包括中研院歷史語言研究所、天文及天文物理研究所、「台灣生命大百科」平台、國立歷史博物館、國立故宮博物院等；另亦納入乃至電影連結起來，展現時間、地理與藏品類型上的跨度，這樣的串連推薦體驗為國內博物館界首創。13位藝術家、攝影家、私人藏家，如林智信、何肇衢、王為豪等人的作品。國外18家館所則包含了英國惠康圖書館、美國克利夫蘭藝術博物館、東京國立博物館等。
另外，中研院數位文化中心與中華民國博物館學會今年邀集43家國內博物館、文化機構等，推出線上展覽多達59個，數量與規模皆為歷年之最，推出的線上展橫跨自然生態、藝術、歷史文化及地方特色，題材多元。
其中，中研院民族所博物館策劃的「你可能毋熟識个客家：客家與基督教的相遇」展，搭配客語語音導覽，提供沉浸式觀展體驗。國家電影與視聽文化中心的「光影燦爛如昔：聯邦與他們的電影」展，在中研院人社中心地理資訊科學研究專題中心協助下，尋獲1970年聯邦影業公司建造的「國際製片廠」航照影像，並透過「疊圖對照」功能，呈現該片廠手繪藍圖與航照影像。
陳熙遠表示，「開放博物館」平台將持續強化虛實連結的體驗，不斷跨越限制，未來將在「連∞結世界」的基礎上，盡可能將圖像自動標記與鏈結開放資料（Linked Open Data）等創新技術加以整合，讓學者與大眾都能在數位的世界裡擷取無盡寶藏，甚至自行建館策展。