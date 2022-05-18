延續親中卻不遠美？菲律賓準總統接連與拜登、習近平通話
菲律賓準總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）18日上午與中國領導人通電話，習近平表示，希望菲律賓繼續奉行獨立自主外交政策，中菲雙方就重大國際和地區問題加強戰略溝通和協調，確立戰略合作關係，此前小馬可仕則接受美國總統拜登致電，菲律賓未來外交關係是否會延續前朝「親中遠美」態度也引發外界關注。
根據中國官媒《新華社》報導，中國國家主席習近平在通話中恭賀小馬可仕當選菲律賓總統，並指中菲雙方在過去6年堅持睦鄰友好，攜手共同發展，確立全面戰略合作關係。習近平表示，中方始終把菲律賓放在周邊外交優先位置，願同菲方加強治國理政經驗交流，聚焦對抗新冠疫情和疫後復甦，促進兩國和地區發展振興。
小馬可仕則回應表示，菲律賓新政府將把菲中關係作為外交政策重點方向，願和中方加強各層級交往，深化和密切經貿、基礎設施、能源、文化、教育等各領域合作，對菲中關係未來更好、更強勁發展充滿期待，願和中方一起，不斷為菲中關係發展注入新的強勁動力。
此外，《馬尼拉時報》（Manila Times）日前也指出，小馬可仕告訴拜登，菲律賓一直很重視美國，並將美國視為朋友、盟友和夥伴，「我還邀請拜登總統參加我6月30日的就職典禮，以進一步強化兩國關係」。
對於新任政府是否延續過去杜特蒂總統採取的「親中遠美」政策，菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）認為，小馬可仕會維持與美國同盟，但避免讓華府介入南海爭端，對準總統小馬可仕本人來說，過去本人曾在美國求學，而後馬可仕家族亦流亡於美國，直到1990年代才返回菲律賓，這段經歷是否將影響菲美關係，仍有待後續觀察。