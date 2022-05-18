LINE Bank增資75億！北富銀砸21.95億、持股拉高至27.18%

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同時，有別與傳統銀行及其他純網銀，LINE在台灣擁有高達2,100萬月活躍用戶，高度連結民眾日常生活，是金融服務落實科技創新的最佳應用場景，LINE Bank則深度結合LINE 生態圈以及用戶生活場景，發展出多項極具特色的服務，從靈活便捷的小額信貸到多元化的電子支付方案，每月有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務，為大眾創造豐富多彩的生活金融體驗，實現其發展潛力及創新價值。
其中，在簽帳金融卡業務上，LINE Bank推出快點卡，消費後LINE POINTS回饋即時給點，還可以立刻折抵消費，快速便利的特色備受卡友好評，據財團法人聯合信用卡處理中心（NCCC）統計，「快點卡」每月平均簽帳金額、每月平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。而在信貸服務方面，LINE Bank則提供24小時全年無休的線上申請和撥款服務，並因應不同場景提供差異化產品，像是分期信貸主打優惠額度及利率，可滿足房屋裝修、購車等一次性大筆資金運用；循環信貸則具備「隨借隨還、按日計息、簽約後最快1分鐘到帳」等亮點，用戶等於擁有一個專屬的週轉小金庫，兼顧對隱私性及便捷性的雙重需求。
在各項創新服務的帶動下，LINE Bank用戶也隨之高速增長，自2021年4月正式開業起截至2022年3月底，用戶累計達110萬戶，全國20~39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶，2022年第一季數位帳戶數更達到全國第四大，是目前業界數位帳戶成長速度最快的銀行。
北富銀強調，未來會持續拓展服務觸角，形塑全方位的數位生態圈，成為提升社會幸福的重要推力，與大眾和產業攜手邁向「生活即金融，金融即生活」的美好未來。