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中信金估央行全年升息最多3.5碼、經濟成長保「4」有難度

▲中信金控今（18）日召開法說會，並預估中央銀行今年會升息2.5至3.5碼，全年經濟成長率要保「4」有難度。（圖／中信金控提供）
▲中信金控今（18）日召開法說會，並預估中央銀行今年會升息2.5至3.5碼，全年經濟成長率要保「4」有難度。（圖／中信金控提供）

記者顏真真／台北報導

2022-05-18 19:11:16

中信金控今（18）日舉行第一季法說會，在美國加速升息之下，中信金預期今年央行將升息2.5碼到3.5碼，而且受到輸入性通膨壓力與國內疫情影響內需，今年經濟成長率保「4」有難度，新台幣兌美元短線在30元左右，年底前反映台灣基本面相對仍比較好之下，可能在29至30元之間。

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中信金自結2022年第1季稅後盈餘為162.92億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為16.51%，稅後資產報酬率（ROA）為0.93%，每股稅後盈餘（EPS）為0.84元。其中，中信銀行第1季合併稅後盈餘為74.35億元，各項放款業務成長動能強勁，整體授信業務較去年同期成長11%；另外，受惠於台美升息，淨利差持續擴大，淨利息收益更較去年同期成長16%。

至於台灣人壽第1季合併稅後盈餘為92.14億元，因避險策略規劃得宜加上新台幣兌美元貶值，除認列避險收益外，3月底外匯價格變動準備金餘額亦增加到70.13億元。另外，台壽第一季銷售動能穩健，初年度保費收入排名業界第五，並持續專注於銷售保障型及外幣保單，維持穩健及多元的產品策略。

在經濟展望部分，中信金財務長暨發言人邱雅玲分析，受到俄烏戰爭、疫情及中國封城等因素，通膨速度加快、幅度加大，因此預估升息節奏在第3季之前都會加快，美國聯準會（Fed）全年升息從7碼可能拉高到9碼，市場甚至預測上看10-11碼，今年3月及5月升息了3碼。

不過，中信金內部認為，聯準會升息速度的拿捏，就像高速進行的車輛看到前方有障礙物，如果剎車踩得太快會翻車，若踩得太慢會撞到障礙物，預估聯準會在通盤權衡通膨、經濟成長、金融穩定後，聯準會應該會希望經濟軟著陸，不會採取過於激進的緊縮。

至於台灣部分，邱雅玲認為，在輸入性通膨有增無減之下，新台幣兌美元從去年27.69元貶到今年5月13日29.8元，隨著進口物價也變貴之下，輸入性通膨壓力龐大，加上疫情對台灣內需與消費衝擊，今年台灣經濟成長率保「 4」難度增加，內部預估全年經濟成長率3.5%，考量通膨和景氣的不確定性下，認為台灣央行全年會升息2.5至3.5碼，高於中信金之前預期的2.5碼。

當然，升息太快太猛就會影響金融市場，並出現大幅度修正，美股那斯達克指數跌了30%、台股也跌超過10%，不過，中信金分析，整體經濟基本面及產業需求還是很穩定，只要後續戰爭、疫情等不確定逐步消退，美國聯準會等央行適度升息穩住通膨，只要不是採取急煞車式緊縮，還是很看好台股後市，同時也看好下半年內需復甦，消費會大爆發、也可望開始出國。

在匯率方面，中信金認為，由於出口動能仍在、資金外流，加上若下半年出國開放，外幣需求增加，將使新台幣匯率走弱，預估短線就是在30元左，但年底前預估會在29-30元之間，至於日圓隨著日本逐步開放國境，日圓需求會增加，日圓貶值應是短期現象，預估下半年日圓兌美元可望往125修正。

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