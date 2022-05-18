中信金估央行全年升息最多3.5碼、經濟成長保「4」有難度

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至於台灣人壽第1季合併稅後盈餘為92.14億元，因避險策略規劃得宜加上新台幣兌美元貶值，除認列避險收益外，3月底外匯價格變動準備金餘額亦增加到70.13億元。另外，台壽第一季銷售動能穩健，初年度保費收入排名業界第五，並持續專注於銷售保障型及外幣保單，維持穩健及多元的產品策略。
在經濟展望部分，中信金財務長暨發言人邱雅玲分析，受到俄烏戰爭、疫情及中國封城等因素，通膨速度加快、幅度加大，因此預估升息節奏在第3季之前都會加快，美國聯準會（Fed）全年升息從7碼可能拉高到9碼，市場甚至預測上看10-11碼，今年3月及5月升息了3碼。
不過，中信金內部認為，聯準會升息速度的拿捏，就像高速進行的車輛看到前方有障礙物，如果剎車踩得太快會翻車，若踩得太慢會撞到障礙物，預估聯準會在通盤權衡通膨、經濟成長、金融穩定後，聯準會應該會希望經濟軟著陸，不會採取過於激進的緊縮。
至於台灣部分，邱雅玲認為，在輸入性通膨有增無減之下，新台幣兌美元從去年27.69元貶到今年5月13日29.8元，隨著進口物價也變貴之下，輸入性通膨壓力龐大，加上疫情對台灣內需與消費衝擊，今年台灣經濟成長率保「 4」難度增加，內部預估全年經濟成長率3.5%，考量通膨和景氣的不確定性下，認為台灣央行全年會升息2.5至3.5碼，高於中信金之前預期的2.5碼。
當然，升息太快太猛就會影響金融市場，並出現大幅度修正，美股那斯達克指數跌了30%、台股也跌超過10%，不過，中信金分析，整體經濟基本面及產業需求還是很穩定，只要後續戰爭、疫情等不確定逐步消退，美國聯準會等央行適度升息穩住通膨，只要不是採取急煞車式緊縮，還是很看好台股後市，同時也看好下半年內需復甦，消費會大爆發、也可望開始出國。
在匯率方面，中信金認為，由於出口動能仍在、資金外流，加上若下半年出國開放，外幣需求增加，將使新台幣匯率走弱，預估短線就是在30元左，但年底前預估會在29-30元之間，至於日圓隨著日本逐步開放國境，日圓需求會增加，日圓貶值應是短期現象，預估下半年日圓兌美元可望往125修正。