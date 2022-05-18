張善政參選桃園 徐巧芯不忍了：怎會想著將自己人的軍？
國民黨今（18）日「突襲式」徵召前行政院長張善政參選桃園市長，國民黨主席朱立倫大讚張善政是最優秀的人選，但此舉也讓之前有意參選的台北市議員羅智強、在地立委呂玉玲等人措手不及，羅智強隨即發文直言心情五味雜陳。而徐巧芯也到朱立倫臉書留下長文，質疑「將軍不是要將民進黨的軍嗎？怎麼會想著將自己人的軍啊？」
張善政獲徵召出戰桃園市長後，有媒體報導國民黨黨政人士以「將了羅智強一軍」來形容，對此，徐巧芯不滿要求朱立倫查出放話者是誰，徐巧芯指出「黨中央要提名張善政，是黨的權力，我們黨員都要遵守並且一同輔選我們都知道，並無異議。無論羅智強、張善政、魯明哲、萬美玲、呂玉玲都是優秀的人選，只要有公平的制度大家一定一致支持。但既然已經突襲提名了，且主席馬上要出發去美國好一段日子，此時最重要的事難道不是整合原本有意願參加的人，包括羅智強、呂玉玲嗎？」
徐巧芯質疑，「怎麼會讓匿名的黨政人士繼續在外面放話，說『將羅智強一軍』？將軍不是要將民進黨的軍嗎？怎麼會想著將自己人的軍啊？」
徐巧芯感慨，「我們每天每天日以繼夜在監督政府的防疫問題，讓民眾看到國民黨監督的力量，此時國民黨不選擇跟戰將在同一陣線也就罷了，還利用黨政人士反過來踩人一腳，是要讓大家怎麼為黨作戰？主席您最喜歡說什麼不要親痛仇快，不要讓人見縫插針，大家要團結，那又怎麼可以放任這類的黨政人士在外面傷害小小的黨員？」
徐巧芯最後透露相同的內容自己也有私訊秘書長，但沒獲回應，因此選擇公開留言盼望朱立倫回覆，不過截止寫稿時間，朱立倫仍沒有在臉書回覆這串留言。（編輯：倪浩軒）