Kia將建全新電動營業用車〈PBV〉專屬智慧生產工廠

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Kia表示將在韓國現有的華城生產基地中，建立一座全新高科技智慧生產工廠，預計2023年上半年開工，並在2025年下半年開始商業化生產，該工廠最初年產量將可達10輛，並隨著電動營業用車〈PBV〉市場增長，年產量將會逐步增加到15萬輛。
Kia總裁兼首席執行長宋浩成表示：「這座專職生產電動車的工廠，是Kia S計畫的主要項目之一，以利Kia尋求全球電動車市占領先地位，初期先以現有產品衍生之電動營業用車〈PBV〉試探市場接受度，接著會在購透過導入自動駕駛科技之電動營業用車〈PBV〉擴大全球市場影響力。」
該工廠將導入Kia最新的E-FOREST智慧製造品牌概念，以最先進的自動化製程，透過人工智慧科技、機器人技術與ICT等元素，以減少生產過程中的碳排放，並且配有清潔油漆和節能設施，以進一步減少對環境的影響。
日前，Kia推出Niro Plus算是其投入電動營業用車〈PBV〉市場先鋒，至2025年全新工廠開始營運，將會生產Kia首款中型專用電動營業用車〈PBV〉，該款電動營業用車〈PBV〉將使用Kia最新的eS模組化平台開發，該平台是專為電動營業用車〈PBV〉所開發，可依據需求彈性開發出不同尺碼之電動營業用車〈PBV〉，而在這款代號為SW的首款電動營業用車〈PBV〉發表後，Kia也將開發可多元使用的無人駕駛之微型電動營業用車〈PBV〉，以及綜合物流業、生鮮運送、多人運載與可作為移動辦公室或商店之大型電動營業用車〈PBV〉。而每輛電動營業用車〈PBV〉都具備OTA無線更新功能，可隨時更新車內載軟體，讓營運更具效率。