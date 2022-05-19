美股遭血洗！台股早盤也嚇跌350點 晶圓雙雄跌逾2%
美國聯準會主席鮑爾表示，聯準會將持續升息來壓抑通膨直到有明顯回落，被視為是最鷹派的言論。美股昨（18）日遭血洗，道瓊指數跌千點以上，跌幅3.5%，費城半導體也跌5%。台北股市今（19）日開盤也慘摔，早盤跌350點以上，來到15943點，萬六大關又失守，跌幅約2%。權值股台積電早盤跌15元，來到523元，今日逆勢抗跌的是生技醫療股。
聯準會鷹派言論再起，美股暴跌，其中美股道瓊指數暴跌1164.52點，或3.57%，收31490.07點；那斯達克指數暴跌566.37點，或4.73%，收11418.15 點；標普500指數暴跌165.1 點，或4.04%，收3923.68點；費城半導體指數暴跌158.5點，或5.17%，收2908.0點。
受到美股暴跌影響，今日日韓股市則跌1到2%。而台北股市今日早盤一度跌350點以上，來到15943點，萬六大關又失守，跌幅約2%。台積電昨日ADR下跌2.99%，聯電ADR也跌3.93%，今日晶圓雙雄早盤分別跌15元與1.6元，分別來到523元與49.3元，跌幅都超過2%，世界先進與力積電跌幅也有2%以上。
其他重要電子股，聯發科、南亞科、華碩、大立光、國巨跌逾1到2%。友達與群創跌3到4%多。金融股一片綠油油，富邦金、國泰金、開發金、玉山金、台新金、中信金、王道銀行跌2%以上。至於今日相對抗跌的大部分是生技醫療股，如寶齡富錦、亞諾法、ABC-KY、杏昌、明基醫、晶宇、大樹、生華科漲1到2%，天良漲4%、杏一漲逾5%、立康漲8%。另外，IC設計創意表現也很強勁，漲幅2%。