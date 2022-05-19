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僅0.26％領到清冠一號　綠委：當理賠標準太強人所難

▲立委高嘉瑜認為，領得到清冠一號只有0.26%，當作理賠標準太強人所難。（資料圖／記者王敏旭攝）
▲立委高嘉瑜認為，領得到清冠一號只有0.26%，當作理賠標準太強人所難。（資料圖／記者王敏旭攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-19 09:28:40

近期因疫情升溫導致出現防疫保單之亂，保險業者要求要開立清冠一號等3種藥物的居家照護才理賠。立委高嘉瑜指出，領得到清冠一號只有0.26%，是不是太強人所難。立委林楚茵則表示，業者不是賠不起，只是不想賠。

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高嘉瑜說，依據衛福部提供資料統計從2021年12月1日至今確診染疫者共96萬8112人，卻只有2540人拿到公費清冠一號，足見清冠一號公費申請根本難上加難，能領到的人只占0.26%。

高嘉瑜表示，以產能來看，10天療程只能提供4萬人使用，就算縮短到5天療程也只能提供8萬人份。以現在黑市喊價到5000，甚至國人還必須從國外網站購入，除了突顯產能不足的窘境。

高嘉瑜指出，呼籲衛福部除要求加強產能，更要了解公費清冠一號目前申請跟使用的狀況，盡量滿足民眾的需求。

不過保險業者要求要開立清冠一號等3種藥物的居家照護才理賠，高嘉瑜說，清冠一號產能有限，就算醫師想開，民眾也拿不到，用這當理賠標準根本就是保險公司不想理賠的藉口，這樣的理賠標準，金管會能接受嗎。

林楚茵則指出，如果這張保單風險高到有讓公司有倒閉的可能，試問董事會有討論過嗎？現在用倒閉來威脅保戶與政府，合理嗎？縱容高風險保單的保險公司，不僅公司治理有問題，董事也未履行法定責任。

林楚茵說，去年台產防疫保單的虧損殷鑑不遠，今年卻還是有許多產險業者草率發售防疫保單，出了事再死不認帳「博歹筊」，金管會要立刻展開調查，內控失靈、董事失職都應究責，不能再放任其對金融秩序添亂。

林楚茵指出，根據公開資料顯示，富邦產險2021年稅後盈餘68.5億元，賺進2個資本額；母公司富邦金控去年稅後盈餘高達1446.06億元。如果會因為單一保單就產生嚴重的財務風險甚至倒閉，豈不荒謬。

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