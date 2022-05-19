藍參選人疑確診死亡黑數 林鶴明：用選票隔離沒邏輯的人
國民黨台北市議員鍾小平今18日與國民黨台北市議員參選人林杏兒召開記者會，質疑指揮中心公布本月1日至16日全台死亡232例，但光雙北確診火化的人數就有347人，兩者數據有落差，引發關注。對此，民進黨副秘書長林鶴明今（19）日上午表示，台北市或者新北市的死亡人數都是由雙北市府經手統計，難道台北市長柯文哲或者新北市長侯友宜的殯葬處會幫陳時中的指揮中心造假？「我認為任何人在沒有實證下，任意指控這些逝者的死因，更無疑是在傷口上灑鹽，何其冷血」。
林鶴明說，鍾小平帶著議員參選人炒作死亡人數有黑數的問題，他真的覺得非常要不得，想選舉的候選人真的不要再秀下限了，更不要炒作往生者的陰謀論好嗎？難道台北市政府幫陳時中造假？這麼多縣市都是國民黨執政的，動點腦筋就知道這是造謠了。
林鶴明強調，不論這段時期，往生者是因為何種病因過世，這些往生者都可能是自己的親人或朋友。在這2年的百年大疫下，面對親友過世，甚至可能很多人都還無法參加告別式表達追悼，身邊的人只有無盡的追思與不捨。「我認為任何人在沒有實證下，任意指控這些逝者的死因，更無疑是在傷口上灑鹽，何其冷血」。
林鶴明表示，台灣不是中國，台灣的醫療量能也沒有失控，更不可能有往生者被任意對待之。台灣是民主國家，如果有任何醫療院所或者殯葬業者亂搞，早就上媒體爆料了。鍾小平等人的說法，不是只有抹黑陳時中，更是對於基層醫護人員的抹黑。
林鶴明進一步說，台北市或者新北市的死亡人數都是由雙北市府經手統計，難道柯文哲或侯友宜的殯葬處會幫陳時中的指揮中心造假？真是天大笑話，連政治邏輯都搞不清楚還想操作陰謀論。
林鶴明表示，這真是莫名其妙的指控，簡直就是在往生者家屬的傷口上灑鹽，哪個候選人炒作，年底選舉就用選票隔離他。