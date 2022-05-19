台鐵公司化有進度？勞資漏夜協商4議題

台鐵公司化持續進行，台鐵企工凌晨發出消息表示，今（19）勞資雙方舉行協商會議，由勞動部次長王安邦、交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微、台灣鐵路工會代表出席，會議由18日下午三點開始，持續至19日凌晨結束。本次會議針對四大議題進行協商，分別是「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」進行討論與協商。
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有關「未來子法協商」部份，鐵路工會要求必須由勞資雙方共同議定，並提出與台鐵安全、永續經營及員工權益相關子法，必須優先列為討論內容。
有關「公司資產配置」部份，台鐵負債因配合政府政策所致，交通部希望設置償債基金，鐵路工會要求基金運作及償債後續應合理，另相關資產如車站、軌道路線及其他資產，皆應為台鐵活化挹注票價，永續經營，且避免票價高漲。
有關「員工權益問題」部份，鐵路工會要求交通部，需立即解決目前台鐵員工基層員工薪資、主管津貼、關鍵人力津貼普遍偏低問題，並以其他國營公司薪資作為調整參考，留住人才避免流失，另外針對乘務人員之現行乘務相關津貼盡速法制化。
今日所進行之勞資協商僅為初步討論，鐵路工會再次要求資方，務必正視台鐵安全、永續經營、員工安定與保障、改善薪資結構等議題，近期內，若資方再不拿出誠信原則及務實態度面對工會訴求，鐵路工會目前推動之國定假日不加班活動將持續進行。
而台鐵表示，與工會的協商會議已進行充分討論，後續將持續協商來凝聚共識，達成台鐵轉型改革的目標。