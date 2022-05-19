6月初就「出梅」？西南風閃過台灣 2週後可能直接變夏天
今年梅雨季6月初就要「出梅」了嗎？天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，從目前的預測資料來看，大約2週之後有看到太平洋高壓可能西伸的訊號，代表6月初台灣附近天氣系統很有可能轉為高壓主導，代表直接進入夏季而「出梅」。中央氣象局局長鄭明典也指出，今年的梅雨季與近幾年相較相當特別，由於高低層氣流沒有配合，西南季風大多位置偏南或偏北，主要的軸線沒有指向台灣陸地「正好閃過」，因此前一波鋒面沒有出現極端的強降雨出現，而這個週末的鋒面結構比較弱，加上西南風沒有明顯影響，雨勢會比前一波小一些。根據目前預報資料顯示，確實有看到6月初可能出梅的跡象，但後續時間還長，有待進一步觀察。
上週末今年第一道梅雨鋒面南下，雖然沒有帶來顯著的短延時強降雨，但累積雨量也相當大。鄭明典說，這波鋒面堪稱是非常「典型」的梅雨季前期鋒面，滯留時間長、降雨持續，多日影響之下累積雨量多，不過所幸主要受到西南風激發出的中尺度對流系統，幾乎都出現在海上，因此沒有對陸地造成太大的威脅。
鄭明典進一步解釋，近幾年梅雨季節都沒有類似這麼「典型」的梅雨鋒面影響，很多時候都是鋒面南下伴隨強勁的西南風或西南氣流，一次就帶來很顯著的雨勢甚至致災。不過目前台灣附近仍然處在東北風的環境，雖然西南風一波一波慢慢建立起來，但位置不是偏南一些，就是轉向中國華南一帶，主要軸線沒有直接指向台灣陸地。「目前觀察到新一股強勁的西南季風抵達中南半島，很可能為中國華南、南海一帶帶來不穩定的天氣，對台灣的影響還要再觀察。」
鄭明典強調，從現有資料來看，本週末即將報到的梅雨鋒面，結構並不如前一波這麼好，加上其他條件也不如預期，整體降雨狀況可能沒有前一波這麼明顯，但也會持續影響幾天，請民眾留意。
彭啟明則說，今年梅雨季的雨勢真的不容易預報，尤其本週末這波鋒面，本身結構並不好，加上華南有雲系東移與部分西南風影響，整體而言預估雨勢雖然不會向前一波這麼大，降雨空擋也比較多，但實際狀況必須要等到近一點才能確認。
彭啟明也強調，今年西南季風位置並沒有正對台灣，有預報資料顯示，大約2週後太平洋高壓就有機會逐漸西伸到台灣附近，因此極有可能今年6月初就「出梅」，台灣地區有機會直接轉為夏季天氣型態，這也是後續要多關注的地方。