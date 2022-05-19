《孟買女帝》妓女變黑道女王 家屬怒告女主角：誹謗我們
真人故事改編的印度片《孟買女帝》一上架Netflix就空降排行榜冠軍，該片29歲女主角艾莉雅巴特（Alia Bhatt）在全球爆紅，IG追蹤數高達6500多萬，超過女神卡卡、瑪丹娜等名人，未來也將進軍好萊塢。該片涉及性交易、孟買紅燈區及黑道勢力，題材敏感，上映前被女主角本尊的家屬告上法院，要求禁播。
《孟買女帝》講述懷有明星夢的16歲少女「甘古」，被男友拐騙到孟買妓院從事性工作，但她憑藉過人智慧、勇氣、流利的口條及驚人毅力，受到當地黑道老大及人民敬重，逐漸打造屬於自己的紅燈區帝國，最後成為名留青史的女權主義者「甘古拜」。
本片改編自2011年出版的小說《孟買黑手黨皇后》，故事為真人真事，小說和電影都有稍作修改，不過《孟買女帝》沒有刻意強調改編自真實故事，最大的原因就是製作方沒有獲得甘古拜家族的授權，而甘古拜的家人也不同意把甘古拜的故事拍成電影，她的孫女甚至表示「這一切都是虛構，嚴重誹謗我們家族」，把製片和女主角艾莉雅巴特一狀告上法院。
即便法院曾建議電影公司考慮更改角色名字，但被拒絕，電影影如期公映，且探討的議題在全世界熱議發酵，於台灣Netflix上線後霸榜電影專區第一名，在全球非英語類的排行榜也奪冠，魅力不容小覷。（編輯：楊穎軒）