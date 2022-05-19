COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

證交稅連4黑！立委憂台股走向熊市　財長：不能這樣推斷

▲證交稅收連4個月衰退，4月進帳僅153億元，年衰退近4成，這是否代表台股走向熊市？財政部長蘇建榮則表示不能這樣推斷。（圖／NOWnews資料照片）
▲證交稅收連4個月衰退，4月進帳僅153億元，年衰退近4成，這是否代表台股走向熊市？財政部長蘇建榮則表示不能這樣推斷。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-05-19 11:36:35

國內證交稅收連4個月呈現負成長，4月僅153億元，年減近4成，立委質疑是否代表台股走向熊市？財政部長蘇建榮今（19）日表示，未來幾個月若台股平均日成交量能維持2、3千億元，雖然較去年呈現負成長，但「不能推斷股市一定會進入衰退情況」，股市也許就盤整上上下下，還是穩健，國安基金也會密切注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於央行總裁楊金龍表示，近來外資賣超台股後，幾乎都將資金匯出，國民黨立委林德福今日在立法院財委會質詢時提到，今年4月證交稅收只有153億元，年減37.5%，也是3年來最大減幅，外資匯出不僅造成新台幣貶值，是不是也導致證交稅收短徵？

財政部長蘇建榮則說，證交稅沒有所謂「短徵」，是較去年負成長沒錯，但以目前成交量來看，日均量在2500億元至3000億元，財政部編列預算日均量在2900億元。

林德福進一步追問，雖然行政院相關主管機關都說台灣經濟基本面好，但對比外資匯出的反差，證交稅收衰退是不是代表國內經濟步入熊市轉折？蘇建榮回應「未必」，目前台股上市櫃合計日均量都在3000億元左右，雖較去年日均量4000億元少，但仍在財政部編列預算估算範圍，後續還值得關注，不能斷定台灣經濟步入熊市，整體情況還是要審慎評估。

林德福則認為證交稅與台股資金動能息息相關，證交稅第1季呈現負成長，是不是代表台股資金動能受到影響？蘇建榮表示，他不否認今年台股日均量跟去年比少了1千億元，資金動能相對較小，但也不至於像很久以前「量縮價跌」的情況，「目前是沒有出現這樣的情況」。

至於證交稅收負成長，甚至未來幾個月可能面臨下修，是否代表台股走向熊市？蘇建榮強調，去年4、5、6月台股成交量一直上來，這情況下，當然，未來幾個月台股日成交量若維持在2、3000億元，與去年相比還是負成長，但「不能推斷股市一定會進入衰退」，這是與去年比較，若台股日成交量穩定在2、3000億元水準，股市也許就盤整上上下下，還是穩健狀況，國安基金也會密切關注。

美股崩跌、台股重挫逾400點　財長：國安基金會密切關注

美元翻揚、台股大跌　新台幣早盤回貶近1角見29.798元

美股遭血洗！台股早盤也嚇跌350點　晶圓雙雄跌逾2%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀