證交稅連4黑！立委憂台股走向熊市　財長：不能這樣推斷

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財政部長蘇建榮則說，證交稅沒有所謂「短徵」，是較去年負成長沒錯，但以目前成交量來看，日均量在2500億元至3000億元，財政部編列預算日均量在2900億元。
林德福進一步追問，雖然行政院相關主管機關都說台灣經濟基本面好，但對比外資匯出的反差，證交稅收衰退是不是代表國內經濟步入熊市轉折？蘇建榮回應「未必」，目前台股上市櫃合計日均量都在3000億元左右，雖較去年日均量4000億元少，但仍在財政部編列預算估算範圍，後續還值得關注，不能斷定台灣經濟步入熊市，整體情況還是要審慎評估。
林德福則認為證交稅與台股資金動能息息相關，證交稅第1季呈現負成長，是不是代表台股資金動能受到影響？蘇建榮表示，他不否認今年台股日均量跟去年比少了1千億元，資金動能相對較小，但也不至於像很久以前「量縮價跌」的情況，「目前是沒有出現這樣的情況」。
至於證交稅收負成長，甚至未來幾個月可能面臨下修，是否代表台股走向熊市？蘇建榮強調，去年4、5、6月台股成交量一直上來，這情況下，當然，未來幾個月台股日成交量若維持在2、3000億元，與去年相比還是負成長，但「不能推斷股市一定會進入衰退」，這是與去年比較，若台股日成交量穩定在2、3000億元水準，股市也許就盤整上上下下，還是穩健狀況，國安基金也會密切關注。