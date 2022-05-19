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新竹榮服處辦理創業諮詢輔導 協助打造安心逐夢頭家路

▲新竹榮服處辦理創業諮詢輔導，協助打造安心逐夢頭家路。（圖／新竹榮服處提供）
▲新竹榮服處辦理創業諮詢輔導，協助打造安心逐夢頭家路。（圖／新竹榮服處提供）

業務處/綜合報導

2022-05-19 11:41:07

為協助有志創業的退除役官兵圓夢，新竹榮服處每月邀請專業顧問，為有需求的退除役官兵提供創業諮詢輔導，無論是創業過程中遭遇的貸款、市場行銷、地點選擇等問題，或是尚未創業及創業方向尚不明確的退除役官兵，均能透過與顧問的諮詢對談，減除創業路途中遭遇的阻礙。

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退除役官兵潘先生今年3月初退伍後，於新竹市區頂下一間義大利麵店，針對開店前的準備、店面經營管理和市場行銷等各個面向的問題，希望能聽取專業顧問的意見。經創業顧問瞭解具體情況後，因店面主要客源以鄰近學生和店家為主，顧問建議可加選像是點心、飲料等附餐，將套餐模式升級，提高來客的平均消費金額，並建議規劃行銷活動前，應先行計算每個品項的成本和毛利，最後針對外送平台合作，建議可將外送平台視為引流的管道，將客源導入自己接單的模式。

新竹榮民服務處表示，針對有創業需求之退除役官兵，輔導會提供創業諮詢輔導、座談及知能研習等服務，加強退除役官兵創業知識，協助降低開業風險；此外，為減輕退除役官兵資金壓力，也提供創業貸款利息補貼，補助退除役官兵所繳創業貸款利息的百分之五十，每年最高補助6萬元，希望透過提供整合性的資源，為有需求的退除役官兵打造更友善的創業環境，協助退除役官兵踏穩成功之路。

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