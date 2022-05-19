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好險！整排強對流「擦邊過」　下半天這區當心大雷雨突襲

▲南方雲系帶來的強對流，從台灣東部近海通過北上，今日東半部地區天氣不穩定，宜蘭要留意有局部大雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲南方雲系帶來的強對流，從台灣東部近海通過北上，今日東半部地區天氣不穩定，宜蘭要留意有局部大雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-19 12:19:38

受到南方雲系北移影響，今（19）日南部、東半部地區及各山區天氣並不穩定，所幸主要的對流系統都發展在東部外海，正好從台灣陸地「擦邊而過」，因此沒有全面性的大雨發生。不過中央氣象局今日上午持續針對宜蘭山區、蘭嶼及綠島發布大雨特報，在強對流影響的時候仍可能有局部大雨或雷擊、強陣風出現，請民眾留意。

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氣象局局長鄭明典今日也在臉書貼文提醒，比較強的對流區域持續在海面上發展，從昨天開始，原本幾乎不動的強對流區開始動了，不過看起來像「故意切邊台灣」，由台灣東側北上會慢慢轉向東北，後續要留意強對流區移動的方向與位置。

氣象局預報員李孟軒指出，今明兩天（5/19~5/20）在台灣西南側有一個低壓形成，將慢慢往東北方向移動，部分雲系移入使得南部及東半部地區、個山區有局部短暫陣雨或雷雨，今日比較靠近對流系統區的東半部地區可能有局部較大雨勢。明日不只南部及花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨，請民眾外出要記得攜帶雨具備用。

李孟軒說，週六（5/21）低壓系統東移到台灣東北部外海，而在華南也有一道鋒面逐漸建立起來，但稍稍有一些空擋時間，除了東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各山區要留意有局部雷陣雨發生。

下週日到週三（5/22~5/25）受到鋒面南移影響，各地天氣都不穩定，不過這道鋒面系統結構比較鬆散，累積雨量雖然不會像上一波鋒面影響期間這麼顯著，不過在鋒面滯留期間，仍然可能有旺盛的對流發展，加上午後熱力作用影響下，可能有局部強降雨、雷擊與強陣風出現，請民眾要特別留意劇烈天氣影響。

至於氣溫方面，李孟軒說，今明兩天比較偏南風，各地高溫仍有攝氏25度以上，到了週六台灣附近風向轉為偏東北風，氣溫稍微下滑，但這波降溫幅度並不如上一波這麼明顯，下週日起到週三，北台灣低溫仍有攝氏20度以上，高溫約攝氏23到26度；中南部地區高溫仍有攝氏26到29度，有下雨的時候感覺會比較舒適，雨停的時候很悶熱。

天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，這一波天氣變化主要是前幾天通過台灣的梅雨鋒面，到巴士海峽呂宋島附近後，結合上西南季風，已經轉變為低壓波動的型態，持續往東北方向移動，今天一早已經有大片水氣在東部外海，配合上東方海面吹著偏東南風，預期今天東半部將會有顯著的地形降雨，北從東北角到宜蘭花蓮台東，延伸到恆春半島，留意會有較大雨勢發展。南部雲量也增多，尤其靠山區的水氣也將增多，容易發展起來午後陣雨或對流胞，中部以北雨勢較不明顯。

彭啟明說，周五將會有更多水氣北上，會更不穩定，仍是以東半部及南部為主，但水氣增多下，各地雲量都會增多，陣雨機會提高許多，北部也將轉趨有雨天氣。周六則是北方的鋒面系統南下，北部將轉不穩定，將是陰有陣雨天氣，最不穩定會在下周日，預期鋒面盤據在台灣上空，配合華南雲系東移，會有一波波的水氣移入，這一波的鋒面和華南雲系的整體結構略差，比不上上周末的典型梅雨鋒面的連續不停的雨勢，預期將會有些空檔，不是整天都連續降雨。

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