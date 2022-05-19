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高教私有化亂象多！工會：公部門投入高教經費應提高

▲高教工會今（19）日召開記者會，呼籲政府逐年提高公部門高教經費至OECD國家平均。（圖／高教工會提供）
▲高教工會今（19）日召開記者會，呼籲政府逐年提高公部門高教經費至OECD國家平均。（圖／高教工會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-19 12:09:44

台灣再創世界No.1！ 高教工會今（19）日指出，據OECD發表的教育統計，以及中央政府各機關預算表，發現台灣公部門每年投入高等教育的經費僅占國內總GDP的0.39%，約724億4500餘萬台幣，與OECD會員國平均1%有極大的差距，且名列最後一名，私校每生每年所獲經費僅約3萬4897台幣，學校營運仰賴學雜費等私部門支出，呼籲政府逐年提高公部門高教經費。

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高教工會組織部主任林柏儀指出，高教工會歷經3個月調查研究，發現台灣的人均GDP已跟上OECD國家，近年更超過德國，被列為OECD的「觀察候補國」，但經濟好表現卻沒有反映在高教資源上，公部門投入高教經費占GDP的比例為OECD國最低，甚至不如墨西哥、土耳其等國，導致台灣高教過度仰賴私部門支出，以低補助、私有化方式經營，資源錯置、不足，導致許多亂象，學校為了開源節流、維持營運，會不合理對待教師、不擇手段增加招生名額收取學費等。

若照OECD會員國平均的標準來看，台灣公部門投入高教經費若要達到GDP的1%，至少應投入1837億5022萬台幣。OECD會員國的公校生平均每年可獲政府9311美元補助，私校生也可獲得3166美元；反觀台灣學生卻只能獲得公校3332美元和私校1163美元，相較之下處境困難；鄰近的韓國公校生也能獲得每年8407美元補助，私校生1666美元補助。

林柏儀說，政府投資高教資源少，大學美其名「財務自主」，實則淪為大型「補習班」，為了維持營運甚至獲利，產生經費「挖東牆補西牆」、教學大班化、以造假手段和增加特殊身份外加名額等手段提高收入，比起教育品質，更重視收支平衡，已經嚴重影響大學教學現場，損害師生權益，私立學校因所獲補助更少，「開源節流」的方法更是五花八門。

他指出，雖然教育部每年有微幅調升高等教育總體經費，但調升比例大概只有1%，近年甚至越來越低，完全趕不上我國GDP及物價成長率，占GDP比例實際上越來越低，距離達到OECD水準還有很長的路；公部門投入不足並不能靠調漲學費解決，這只會使台灣高教私有化加劇、上述大學亂象變本加厲。

高教工會實習生林宣佑說，OECD的PISA Results特別指出，台灣在國際中屬於特例，就讀私校的學生家庭經濟環境反而更弱勢，且私校資源、辦學更低落。台灣有超過6成的學生無法通過公立大學的窄門，在沒有選擇的情況下進入私校就讀，無法取得良好的高教資源。OECD會員國中即便公私校所獲公部門補助差距懸殊，但它們大部分學生都能進入公校就讀，私校並非公校的替代品。

林宣佑認為，高教私有化本質是「分配的不正義」，與其增加弱勢補貼，不如改變原本被設定為「不均」的公私校結構，增加高等教育資源的公部門投入。

高教工會呼籲，政府應逐年提高公部門高等教育經費至OECD國家平均（占GDP1%），並將物價及GDP納入考量；縮小私校生所獲補助與公校生的差距；公私校教師待遇有統一標準，共同打造有競爭力又具備公共價值的高教環境。

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