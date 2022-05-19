房屋贈與創7年新高！第1季逾1.5萬棟　六都「這區」最多

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郎美囡表示，南部許多民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低，然而台南市近幾年受科技園區及台積電議題帶動，不動產身價水漲船高、買氣熱絡，基於資產配置考量，提高贈與移轉的需求。就整體而言，資金潮帶動房市價量後，央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，讓多戶持有人購屋房貸無寬限期、貸款成數低，促使擁多戶的屋主將房產贈與親人。
另一方面，出售自用住宅，土地增值稅可有每人一生一次10%的優惠稅率，倘若屋主已使用過該優惠稅率，亦可將房產贈與配偶再轉售，以此達到節稅效果。
在繼承移轉的部分，六都第一季移轉量各有增減，雙北依然是繼承移轉量雙冠王，台北市跟去年同期相比年增11.4%，為六都中繼承移轉年增幅最高的區域，郎美囡表示，雙北房價高、住宅量大，等房趨勢最為顯著。
此外，若屋主持有時間長，未來移轉時土地漲價數額恐偏高，為了避免高額的土地增值稅，長輩透過繼承將房產移轉予後輩具有節稅效果。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，今年每人每年贈與免稅額調高至244萬元，房屋評定現值較低的房產可有操作空間，她也提醒，贈與移轉受贈人取得房屋的價值偏低，需考慮受贈人之後將房屋賣出，是否會出現產生較高稅費的可能性，故建議贈與前應先行規劃，除等待繼承外，也可善用重購退稅的方式來節稅。