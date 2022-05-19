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房屋贈與創7年新高！第1季逾1.5萬棟　六都「這區」最多

▲國內房產贈與移轉創7年新高！今年第一季全國贈與移轉1萬5,481棟。（圖／NOWnews資料照片）
▲國內房產贈與移轉創7年新高！今年第一季全國贈與移轉1萬5,481棟。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-19 12:43:192022-05-19 12:43:23

國內房產贈與移轉創新高！依據內政部最新統計資料，今年第一季全國贈與移轉1萬5,481棟，與去年同期相比增幅12.0%，也創下房地合一上路以來、7年新高。而首季繼承移轉1萬4,952棟、年增4.3%，也創統計以來同期新高。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，資金潮推升房價及通膨風險，加上央行選擇性信用管制限縮多戶貸款條件，儘管房地合一所得稅大幅增加出售受贈不動產之稅負，贈與移轉量卻有增無減，此外，高房價及少子化等社會結構問題，讓繼承移轉量持續攀升。

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以六都來說，今年第一季贈與移轉量最大仍然在雙北，新北市今年第一季破3千棟，共3,156棟、年增8.8%，台北市2,811棟、年增3.2%，桃園以南雖然量體不如雙北，不過今年贈與移轉與去年同期相比皆大幅成長，桃園市1,436棟、年增15.2%，台中市1,838棟、年增14.2%，台南市1,035棟、年增22.3%，高雄市1,609棟、年增17.5%，其中台南市移轉量敬陪末座，但其年增幅居冠六都。

郎美囡表示，南部許多民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低，然而台南市近幾年受科技園區及台積電議題帶動，不動產身價水漲船高、買氣熱絡，基於資產配置考量，提高贈與移轉的需求。就整體而言，資金潮帶動房市價量後，央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，讓多戶持有人購屋房貸無寬限期、貸款成數低，促使擁多戶的屋主將房產贈與親人。

另一方面，出售自用住宅，土地增值稅可有每人一生一次10%的優惠稅率，倘若屋主已使用過該優惠稅率，亦可將房產贈與配偶再轉售，以此達到節稅效果。 

在繼承移轉的部分，六都第一季移轉量各有增減，雙北依然是繼承移轉量雙冠王，台北市跟去年同期相比年增11.4%，為六都中繼承移轉年增幅最高的區域，郎美囡表示，雙北房價高、住宅量大，等房趨勢最為顯著。

此外，若屋主持有時間長，未來移轉時土地漲價數額恐偏高，為了避免高額的土地增值稅，長輩透過繼承將房產移轉予後輩具有節稅效果。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，今年每人每年贈與免稅額調高至244萬元，房屋評定現值較低的房產可有操作空間，她也提醒，贈與移轉受贈人取得房屋的價值偏低，需考慮受贈人之後將房屋賣出，是否會出現產生較高稅費的可能性，故建議贈與前應先行規劃，除等待繼承外，也可善用重購退稅的方式來節稅。
 

 

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