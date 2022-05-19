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巷仔內／突襲徵召桃市長　朱立倫想強人領導、黨內不買單

▲國民黨主席朱立倫提名前行政院長張善政參選桃園市長。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫提名前行政院長張善政參選桃園市長。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2022-05-19 12:44:20

國民黨主席朱立倫昨日突襲式徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發軒然大波，桃園市議會議長邱奕勝、桃園在地立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲全都未先被告知，表示譁然、震驚，邱奕勝更不滿退出國民黨所有群組，甚至傳將辭去桃園市黨部主委一職。

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朱立倫此次是二度擔任黨主席，有熟悉國民黨務人士觀察到，朱第二任的作風與過去十分不同，朱第一任時處事較為圓融，這一任的意圖明顯，就是為2024年總統之路鞏固權力核心。

朱立倫在用人上，堅壁清野，過去在黨主席補選時力挺對手江啟臣的黨部主委一律拔除，真正決策核心也是非常小的圈圈，多是一路跟隨朱立倫、有信任基礎的幕僚，可見朱立倫的小心、謹慎。


在黨務方面，有關提名、選舉相關事務，過去是由秘書長、組發會主委到地方居中協調，不過，朱立倫幾乎是權力一把抓，多由主席親自拍板人選，但少了有力人士居中協調，才有這次儘管是提名張善政這樣不錯的人選，卻因為沒有事前與地方取得默契與共識，導致黨內炸鍋。

該人士說，朱立倫想走強人領導的路線，國民黨的確一直以來比較適合這樣的風格，但幾次經驗下來，黨內似乎不買朱立倫的帳。
朱立倫欠缺溝通的事蹟不只桃園市長提名這一件，日前朱立倫透過國民黨發新聞稿稱，將聘請前國民黨副主席郝龍斌為中評會主席團主席，隨即被郝龍斌澄清「事先不知情」；後來又直接宣布新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕擔任中央提名委員會成員，也是直接被侯、盧打臉，公開在媒體上婉拒，並表示沒有答應要參加。

這兩件事件也讓黨內人士嘆，只要先溝通，就可以避免的爭議，不理解為何朱立倫不做？而桃園市長提名爭議，也正如前國民黨副秘書長蔡正元所下的評語，張善政是桃園選民結構的最大公約數，如果藍營地方反難，也只能說「朱立倫手法粗糙，看不出提名張善政有哪裡不對」。

如今地方炸鍋，日前力挺朱立倫參選黨主席的邱奕勝怒退出國民黨相關群組，更傳出將請辭桃園市黨部主委；已宣布參選的桃園國民黨立委呂玉玲得知徵召他人時，更是爆哭，難掩失落與憤怒，更揚言不排除退黨，其他的在地立委也紛紛表示，沒有事先溝通對他們十分不尊重。

年底的九合一選舉關係到朱立倫的2024大位，朱立倫自然認為，成敗是主席負責，因此可以獨斷獨行，自行決定人選，不過，若桃園地方無法整合，國民黨勢必面臨分裂，不但將會重創選情，也引爆朱立倫的領導危機。

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