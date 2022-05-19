拒重複投保！公股兆豐產險也跟進　財長：會進一步了解

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今日公股的兆豐產險亦宣布跟進，在核保時會以未購買過防疫險的民眾優先承保，婉拒「重複投保」案件。根據兆豐產險公告內容因國內新冠肺炎疫情快速變化，使得客戶投保公司防疫商品件數已超過公司風險胃納，為提供尚未購買防疫商品的民眾在疫情期間的保險保障，公司進行防疫商品核保審核，即以這些民眾為優先承保對象。
對於尚在核保審查作業中要保案件，兆豐產險將依上述要點進行核保審核，投保案件的被保險人，若經查詢在兆豐產險或同業已投保有效的防疫商品，將予以婉拒承保，若經核保審核通過者，將會進行承保發單作業。
兆豐產險也強調，對於客戶投保受理案件，依保險業招攬及核保理賠辦法第7條規定及公司核保政策，除評估客戶保險需求及適合度與實際需求是否具相當性外，並考量公司自身風險承擔能力，進行核保審核。
面對連公股的兆豐產險也拒絕承做「重複投保」案件，今日在立法院財委會也引發立委關注。民進黨立委蔡易餘就痛批，民間保險公司亂搞，官股兆豐產險也配合跟著他們走，「人家要做賊，結果也被牽去做賊」，要主管公股的財政部管一管。
對此，財政部長蘇建榮則表示，會進一步了解。但他也提到，這個有契約規定就按契約及金管會規範去做，根據金管會說明 保險公司對於是否同意續保有主動權，可做核保及風險控制機制，若要調整費率或承保範圍的話，在保險契約成立前，要將調整內容提供保戶選擇。至於兆豐產險是否有倒閉風險？蘇建榮說，基本上只要兆豐金不倒，兆豐產險就不會倒。