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拒重複投保！公股兆豐產險也跟進　財長：會進一步了解

▲針對公股的兆豐產險也跟進拒絕防疫險重複投保，財政部長蘇建榮表示會進一步了解。（圖／資料照，記者葉政勳攝 ）
▲針對公股的兆豐產險也跟進拒絕防疫險重複投保，財政部長蘇建榮表示會進一步了解。（圖／資料照，記者葉政勳攝 ）

記者顏真真／台北報導

2022-05-19 13:00:532022-05-19 13:01:00

富邦、新光等產險公司陸續公告拒絕承保防疫險「重複投保」案件，現在就連公股兆豐產險也跟進，引發立委痛批根本被民間牽著走，民進黨立委蔡易餘更直指「人家要做賊，結果也被牽去做賊」。對此，財政部長蘇建榮今（19）日表示會進一步了解。

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國內本土確診持續飆升，單日突破8萬例，防疫保單理賠金額突破18億元，尤其隨著防疫政策鬆綁，防疫險核保及理賠爭議也不斷，富邦、新光等產險公司更已公告拒絕承保「重複投保」案件，也引發保戶及立委不滿。

今日公股的兆豐產險亦宣布跟進，在核保時會以未購買過防疫險的民眾優先承保，婉拒「重複投保」案件。根據兆豐產險公告內容因國內新冠肺炎疫情快速變化，使得客戶投保公司防疫商品件數已超過公司風險胃納，為提供尚未購買防疫商品的民眾在疫情期間的保險保障，公司進行防疫商品核保審核，即以這些民眾為優先承保對象。

對於尚在核保審查作業中要保案件，兆豐產險將依上述要點進行核保審核，投保案件的被保險人，若經查詢在兆豐產險或同業已投保有效的防疫商品，將予以婉拒承保，若經核保審核通過者，將會進行承保發單作業。

兆豐產險也強調，對於客戶投保受理案件，依保險業招攬及核保理賠辦法第7條規定及公司核保政策，除評估客戶保險需求及適合度與實際需求是否具相當性外，並考量公司自身風險承擔能力，進行核保審核。

面對連公股的兆豐產險也拒絕承做「重複投保」案件，今日在立法院財委會也引發立委關注。民進黨立委蔡易餘就痛批，民間保險公司亂搞，官股兆豐產險也配合跟著他們走，「人家要做賊，結果也被牽去做賊」，要主管公股的財政部管一管。

對此，財政部長蘇建榮則表示，會進一步了解。但他也提到，這個有契約規定就按契約及金管會規範去做，根據金管會說明 保險公司對於是否同意續保有主動權，可做核保及風險控制機制，若要調整費率或承保範圍的話，在保險契約成立前，要將調整內容提供保戶選擇。至於兆豐產險是否有倒閉風險？蘇建榮說，基本上只要兆豐金不倒，兆豐產險就不會倒。

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