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民眾黨新北黨部籲侯友宜：動用預備金補貼第一線防疫人員

▲民眾黨新北市黨部今日舉行記者會，呼籲新北市應立即動用預備金發放補貼給第一線防疫人員。（圖／民眾黨新北市黨部提供）
▲民眾黨新北市黨部今日舉行記者會，呼籲新北市應立即動用預備金發放補貼給第一線防疫人員。（圖／民眾黨新北市黨部提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-19 12:56:11

面對嚴峻的疫情及醫療人力吃緊，新北市的每位醫師平均服務681人，是台北市的2.8倍，截至5月18日為止，新北市的確診人數29萬4360人，則為台北市的1.96倍；台灣民眾黨新北市黨部今（19）日籲，新北市政府應動用預備金發放補貼給第一線的防疫人員。

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民眾黨新北市黨部今日舉行「新北市應立即動用預備金發放補貼給第一線防疫人員」記者會，民眾黨秘書長謝立功表示，台灣自從爆發疫情以來，全國防疫人員的神經就一直非常緊繃，尤其新北市的確診的人數已經達29萬4360人，呼籲雖中央衛福部對防疫人員已有津貼的補助，但面對全台灣最辛苦、壓力最大的新北防疫人員，新北市長候友宜此時應動用預備金加碼補助。

三重、蘆洲區市議員參選人陳俊霖說，為了對抗疫情，全台各地的醫療體系都面臨非常吃緊的局面，不過比較6個直轄市的資療資源，就可很清楚看出新北市醫療人員在人力調度的窘迫，新北市平均每位醫師的服務人口數681人，高居6都之冠；今年的疫情情況對比去年有過之而無不及，面對更大的工作量、更多染疫的風險，市政府真得需要再加碼發放津貼給堅守岡位的防疫人員。

新店、深坑、石碇、坪林、烏來區市議員參選人張凱鈞指出，截至109年為止，新北市有9787個病床，平均每一病床的服務人數411人，是台北市179人的2.3倍，也就是說，新北市雖然是台灣人口數最多的縣市，資療資源的貧瘠，卻在所有縣市名列前茅；以往新北市的病人可以往台北市送，如今台北市已經自顧不暇，當然造成新北市在對抗疫情方面的極大困難。

新北市黨部發言人兼中和區市議員參選人王如意認為，新北市陸續有醫護人員確診隔離，在醫院人力吃緊的情況下，休假中的醫療人員隨時都會被叫回來值班，不僅沒有加班津貼，有的在宿舍隔離中沒有人送飯、要擔心家裡面的老小；而侯友宜在512國際護師節一句「大家共體時艱」的話，如何能夠鼓舞防疫人員的士氣？新北市政府應立即動用預備金發放補貼第一線的防疫人員。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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