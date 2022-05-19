獨／《原子少年》蔡承祐吐感情觀　談戀愛講求「高效率」

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談到理想型，蔡承祐最想「進攻」有個性、品味和特別出眾的女生：「我會被對自己人生有想法的女生說服，希望可以和對方一起上進，才不會耽誤到彼此。」坦言仍抱持著順其自然的態度，但若有遇到不錯的另外一半，也會把她當成創作的靈感來源，或是成長的養分。
蔡承祐表示選秀這條路上，幾乎可以用「誤打誤撞」來形容，很開心能將興趣融入工作：「竟然都走到這一步了，怎麼可能喊停，而且人生就這麼一次，勢必要讓它精采一點。」滿腔熱忱之餘，蔡承祐也透露偶像「小賈斯汀」是他踏上歌唱之路的啟蒙人物，更興奮地說：「我一生只追他！」
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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