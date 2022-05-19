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獨／《原子少年》蔡承祐吐感情觀　談戀愛講求「高效率」

▲蔡承祐吐感情觀，談戀愛講求「高效率」。（圖／記者陳明安攝）
▲蔡承祐吐感情觀，談戀愛講求「高效率」。（圖／記者陳明安攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-05-19 15:46:32

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》如火如荼進行中，其中「天王星」走嘻哈、偶像風格，其團員蔡承祐、小孩，和「地球」的林佳辰日前接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問，大方分享現在年輕人的感情觀，蔡承祐透露自己談戀愛講求「高效率」，希望在著手興趣的同時也可以兼顧另一半。

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▲蔡承祐（左起）、小孩和林佳辰接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問。（圖／記者陳明安攝）
▲蔡承祐（左起）、小孩和林佳辰接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問。（圖／記者陳明安攝）
蔡承祐自爆國小時，在初戀面前十分嬌羞：「我當時連對到眼都不行，但我很愛在她面前裝酷。」而現在為了圓夢，將不少時間、心力投入節目，感情方面則相當開放，坦言不會擔心分心而刻意要求自己單身：「我會把兩者的時間分配好，不會同時進行，因為這樣很沒效率，當然我也會顧到另一半的感受，主要是對方也能夠接受這種模式。」

▲蔡承祐在初戀面前十分嬌羞。（圖／記者陳明安攝）
▲蔡承祐在初戀面前十分嬌羞。（圖／記者陳明安攝）
談到理想型，蔡承祐最想「進攻」有個性、品味和特別出眾的女生：「我會被對自己人生有想法的女生說服，希望可以和對方一起上進，才不會耽誤到彼此。」坦言仍抱持著順其自然的態度，但若有遇到不錯的另外一半，也會把她當成創作的靈感來源，或是成長的養分。

蔡承祐表示選秀這條路上，幾乎可以用「誤打誤撞」來形容，很開心能將興趣融入工作：「竟然都走到這一步了，怎麼可能喊停，而且人生就這麼一次，勢必要讓它精采一點。」滿腔熱忱之餘，蔡承祐也透露偶像「小賈斯汀」是他踏上歌唱之路的啟蒙人物，更興奮地說：「我一生只追他！」

▲蔡承祐表示選秀這條路上，幾乎可以用「誤打誤撞」來形容。（圖／記者陳明安攝）
▲蔡承祐表示選秀這條路上，幾乎可以用「誤打誤撞」來形容。（圖／記者陳明安攝）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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