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桃園市長提名才展現活力鬥志　鍾沛君：黨中央就掐熄火苗

▲國民黨議員鍾沛君指出，桃園市長提名過程中，黨內才正要展現活力與鬥志時，黨中央就因為害怕開放競爭，而隨即掐熄火苗。（圖／翻攝鍾沛君臉書）
▲國民黨議員鍾沛君指出，桃園市長提名過程中，黨內才正要展現活力與鬥志時，黨中央就因為害怕開放競爭，而隨即掐熄火苗。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-05-19 13:34:46

國民黨主席朱立倫昨（19）日宣布，將徵召行政院前院長張善政參選桃園市長。而此番決策也獲得國民黨中常會同意且通過。不過消息一出已經引發國民黨基層反彈，議員鍾沛君就指出，國民黨內人士在桃園市長提名中，展現出活力與鬥志，沒想到黨中央的態度，就好像是不樂見同志們積極爭取，甚至害怕開放競爭，只想趕緊掐熄火滅。

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鍾沛君指出，如果沒有昨天那橫空出世的安排，智強哥破釜沈舟，辭去議員，置產遷戶籍，刻苦補修與桃園淵源不深的功課。呂玉玲委員越戰越勇，數百位里長聯名相挺，長期經營，地方實力不在話下。還不只於此，魯明哲委員，首度鬆口願意接受徵召，為黨出征。萬美玲委員，已經決定參選，就等宣布。

「這是多少支持者們夢寐以求的場面！」鍾沛君直言，因為就在半年前，大家還擔心國民黨將溺於「歲月靜好」的迷思，流於作壁上觀的習氣，結果桃園這一局，老幹新枝齊發，空軍陸軍對決，頭角崢嶸，好不熱鬧。國民黨有多久沒有向支持者展現這樣的活力與鬥志？沒想到，本黨展現出來的態度，卻像是不樂見從政同志們積極爭取，甚至害怕開放競爭，只想趕緊掐熄火苗。

鍾沛君說，去年朱立倫曾經批評過，民進黨蔡英文主席獨攬提名，沒收初選是「獨裁」。但就在昨晚，看到許多支持者在論戰中說出「民進黨也沒有初選，國民黨為何要辦」的說詞。鍾沛君直言，如果朱主席必須靠自己曾經批評過的說詞來護駕，如果國民黨只能比照民進黨為人詬病的低標，我們是不是愧對了支持者，也愧對了社會，是國民黨的各種花式「放槍」，助長了民進黨的肆無忌憚？

鍾沛君強調，她當然在乎桃園市的政權，乃至於年底大選的勝敗，甚至於我自己也是參選人，但是我更在乎的是，我們所信仰奉獻的政黨，向社會標舉了什麼價值？

鍾沛君說，如今任何人都會對國民黨產生懷疑，「理想抱負，是不是不如朝中有人？苦行勤跑，是不是不如關愛眼神？法度機制，是不是不如黑箱暗盤？」鍾沛君強調，你以為的規則不是規則，你以為的民主不是民主，你眼前的黑不是黑，你說的白也不知是什麼白，「最終，沒人會跟國民黨認真。」

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