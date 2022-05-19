桃園市長提名才展現活力鬥志　鍾沛君：黨中央就掐熄火苗

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「這是多少支持者們夢寐以求的場面！」鍾沛君直言，因為就在半年前，大家還擔心國民黨將溺於「歲月靜好」的迷思，流於作壁上觀的習氣，結果桃園這一局，老幹新枝齊發，空軍陸軍對決，頭角崢嶸，好不熱鬧。國民黨有多久沒有向支持者展現這樣的活力與鬥志？沒想到，本黨展現出來的態度，卻像是不樂見從政同志們積極爭取，甚至害怕開放競爭，只想趕緊掐熄火苗。
鍾沛君說，去年朱立倫曾經批評過，民進黨蔡英文主席獨攬提名，沒收初選是「獨裁」。但就在昨晚，看到許多支持者在論戰中說出「民進黨也沒有初選，國民黨為何要辦」的說詞。鍾沛君直言，如果朱主席必須靠自己曾經批評過的說詞來護駕，如果國民黨只能比照民進黨為人詬病的低標，我們是不是愧對了支持者，也愧對了社會，是國民黨的各種花式「放槍」，助長了民進黨的肆無忌憚？
鍾沛君強調，她當然在乎桃園市的政權，乃至於年底大選的勝敗，甚至於我自己也是參選人，但是我更在乎的是，我們所信仰奉獻的政黨，向社會標舉了什麼價值？
鍾沛君說，如今任何人都會對國民黨產生懷疑，「理想抱負，是不是不如朝中有人？苦行勤跑，是不是不如關愛眼神？法度機制，是不是不如黑箱暗盤？」鍾沛君強調，你以為的規則不是規則，你以為的民主不是民主，你眼前的黑不是黑，你說的白也不知是什麼白，「最終，沒人會跟國民黨認真。」