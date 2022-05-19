快訊／雙雙創新高！本土+90,331例　死亡增59人

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指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、58例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月16日，死亡日期介於5月7日至5月17日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為30例男性、17例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，感染國家為中國大陸1例、調查中46例，入境日介於今年4月27日至5月18日。
指揮中心統計，截至目前國內累計9,956,206例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,881,632例排除)，其中1,070,561例確診，分別為12,392例境外移入、1,058,115例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染，1例不明及14例調查中。2020年起累計1,235例COVID-19死亡病例，其中1,220例本土，個案居住縣市分布為新北市585例、臺北市405例、基隆市64例、桃園市36例、彰化縣23例、臺中市21例、新竹縣14例、高雄市13例、花蓮縣11例、屏東縣8例、宜蘭縣及臺南市各7例、雲林縣6例、臺東縣及嘉義縣各5例、南投縣4例、苗栗縣3例、新竹市、嘉義市及金門縣各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。