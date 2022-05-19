疫情間推廣遠距教學 蔡炳坤應邀回建國中學擔任視訊講師
新冠肺炎疫情逐漸升溫，台北市長柯文哲昨（18）日也宣布，高中職以下學校下週起採取遠距教學，實體課程暫停一週。而為了在疫情期間推廣遠距教學，曾任建中校長的台北市副市長蔡炳坤也加入行列，親身參與遠距教學計畫。18日下午受邀擔任建中「自主學習課程」講師，主題為「故事在你身邊流動～台北無圍牆博物館」。
過去曾擔任建中校長的蔡炳坤，這回應建中之邀成為「自主學習課程」的講師，由於採取學生自由報名的方式，這次課程也一共吸引了超過百位學生報名參加。蔡炳坤也在課堂中呼籲，「由於疫情洪峰將屆，我們台北市的中小學下周起就全面採遠距教學，請大家停課不停學，在家好好學習。」
蔡炳坤積極推動「台北無圍牆博物館5+3+2+1計畫」，所謂的5＋3是指北投溫泉、大稻埕、萬華艋舺、城北廊帶與城南台大5個歷史文化街區，加上士林北藝、南港北流與信義松菸3個新興藝文場域，2是指台北大縱走與三貓計畫，1是關渡生態農園。
在這場線上課程中，蔡炳坤從歷史人文的老房子，聊到青春活力的藝文活動，讓同學們對台北各個角落的景點有全新的認識，期許同學們成為真正的「台北通」。
※【NOWnews 今日新聞
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