愛愛太激烈！小情侶用力過猛GG了 「啪一聲」下秒跑醫院
近日一對20幾歲的情侶到泌尿科求診，其中男方表情痛苦，在經由診斷後，發現其陰莖腫得像「薩克斯風」，女方則表示「愛愛的時候太大力就聽到啪一聲」，醫師聽完後，立刻判斷是「陰莖骨折」，立馬安排檢查後，經手術才順利化解危機。
泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書粉專「泌密會客室」發文，在分享上述個案後解釋，陰莖勃起時因海綿體充血，外層會包覆一層堅韌的白膜，尤其男性在極興奮時，白膜會伸展到最大而變薄，這時若受到外力撞擊，陰莖受力彎折就造成白膜損傷，這時最常聽到「啪」一聲，血液由白膜破裂處滲出後，海綿體充血狀態消失，就造成「骨折」。
陰莖骨折若發生時，陰莖除了立刻軟下來外，也會產生腫脹瘀血的外觀，嚴重的話，受損時陰莖可能歪折，男性就會感到痛不欲生，醫師也提到，「雖然陰莖骨折發生的案例不多，但發生的原因有80%因性行為造成，如不當的體位或是太過粗魯的施力，其它可能在夢中或起床勃起時跌倒或撞到硬物受傷。
醫師提醒，若有陰莖骨折狀況，別因為當下覺得不太痛或覺得羞恥而不去就醫，因為屬泌尿科的急症，所以由醫師判斷較好，若錯過治療期，未來可能有勃起障礙、排尿困難、陰莖外型無法恢復等後遺症，而就義處理方式，則會立刻送至急診清除血塊並縫合傷口，且大部分陰莖骨折的案例都會使用手術治療以盡快處理傷口，但可能還是會有後遺症，除了陰莖仍彎曲、勃起時硬度不足外，也會有心理上的陰影導致未來想發生性行為時的擔憂。（編輯：張志浩）