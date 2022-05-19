《原子少年》特別企劃漫畫明推出！粉絲敲碗熱議各擁其主
2022最火熱的選秀節目《原子少年Atom Boyz》，開播以來掀起不少話題，每個星球各自迥異外貌與才華，都有死忠粉絲擁護，像是擁有雙水汪汪大眼、稚嫩臉龐「ENDING小妖精」林佳辰；擅長饒舌的天王星成員蔡承祐、小孩等人都已圈粉多時。除了每周一更的精彩節目，《原子少年》特別企劃漫畫即將明（20）日正式推出，在beanfun!漫畫星閃耀登陸，未來將以每週更新一話的進度連載12週，想看個行星偶像之間在多重宇宙再度擦出怎樣的火花，趕緊下載beanfun!，一起進入《原子少年Atom Boyz》的二次元世界！
《原子少年》特別企劃漫畫明起推出第一話，依照8大行星不同特色化身為主人翁，作者特別近距離觀察每個團體，創造各具特色主角，揭開選秀秘辛。會激盪出什麼樣的故事火花，讓粉絲期待不已。
現在打開beanfun!，《原子少年》特別企劃漫畫預告已經上線，短短不到8頁搶先公佈的內容，就已經點燃各自亟欲展露頭角的煙硝味。留言區已經充滿各星球支持者的串連，「期待水星的故事和Nelson」、「期待金星的蔡朕和內森」。其中，天王星小孩，以及林佳辰的人氣最旺，讚聲也相當多，可以想見熱愛二創的粉絲們心中有多悸動。
這次精心策畫的《原子少年》漫畫即將在5/20正式公開，之後每周五起更新，八大星系一次到位，本週預告搶先看，大家別忘了先收藏再追番喔。
而為了與熱愛原子少年的粉絲同樂，只要解鎖漫畫星閱讀任務一＋二，就有機會抽中零用金50元的好康，詳細活動內容可點擊傳送門。
活動一
收藏《原子少年Atom Boyz-star formation》。
活動二
在「預告回」留言自己喜歡的行星名，即可參加抽獎，活動時間 5/18 12:00~5/31 23:59 截止。
抽獎時間6/15，得獎公告 同日公告於beanfun!社團「漫畫星bean樂」。