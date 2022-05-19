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新竹議會單位質詢　林耕仁拔頭籌議「空橋」

▲林耕仁說，關埔地區民眾絕大部分都「反對興建地下道」，因為地下道有太多問題，且工期更久，將經歷長時間的交通黑暗期。（圖／翻攝自林耕仁臉書）
▲林耕仁說，關埔地區民眾絕大部分都「反對興建地下道」，因為地下道有太多問題，且工期更久，將經歷長時間的交通黑暗期。（圖／翻攝自林耕仁臉書）

本報訊

2022-05-19 17:09:132022-05-19 17:38:22

新竹市第十屆第七次定期會單位業務質詢，國民黨新竹市長參選人林耕仁拔得頭籌，首上場就針對近期地方熱議的關埔空橋興建議題、疫情嚴峻民眾的各種困擾，等議題向市府局處質詢，為民發聲。

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關埔空橋興建案，林耕仁首先指出市府拋出要興建地下道提案後引起地方強烈反彈，因為這嚴重違背原本103年都市計畫的進程，也批評市府將空橋周邊二樓商業區目前尚未發展的結果，作為不適合蓋空橋的原因，但本來就是有了空橋才能促進商業發展，根本就是倒果為因，規避責任。此外，林耕仁比較空橋與地下道，不論是從成本效益、造成正負面影響，空橋都具備絕對的優勢；甚至拿出市府自己針對興建空橋的各種預期效益，質疑為何現在都不敢提空橋的好處，反而要拋出地下道這種緩兵之計，林耕仁認為發文給管委會調查空橋和地下道的意向，根本不能推翻都市計畫？

▲新冠疫情持續延燒，林耕仁就近期許多民眾反映的問題進行質詢。（圖／翻攝自林耕仁臉書）
▲新冠疫情持續延燒，林耕仁就近期許多民眾反映的問題進行質詢。（圖／翻攝自林耕仁臉書）
林耕仁指出，上週國民黨團舉辦「關埔地區二樓空橋興建意見交流座談會」，與關埔地區民眾交流意見，凝聚共識，會中絕大部分的民意都是「反對興建地下道」，因為地下道有太多問題，包含汛期可能淹水、周邊地下有高壓電纜施工風險高，而且工期更久將經歷長時間的交通黑暗期。並再度強調國民黨團立場，只要執政一定會讓空橋完工，明年3月追加預算，優先興建埔頂三路跨慈雲路空橋，也全力支持促進會所提出的訴求，確保學童通學環境安全、商圈繁榮願景，這是對關埔地區選民的承諾，絕對不可以背信；也是延續市政規劃，推進都市計畫發展城市的腳步。

另外新冠疫情持續延燒，林耕仁也就近期許多民眾反映的問題，諸如學生因為家人確診而無法參與考試，造成升學權益受到影響；或者確診民眾遲遲等不到防疫包，焦慮無助的處境進行質詢。面對中央朝令夕改的防疫決策，呼籲市府應該要及早做好準備，否則最終就是折騰基層同仁，民眾的防疫生活也無法獲得妥善的照顧。

年底選舉將至，各項市政議題也都會成為尋求連任或是要更上一層樓的民代注意的焦點，過去林智堅在關埔地區囊括過半選票，現因「空橋興建」被認為政策跳票，引發當地居民不滿，在野陣營紛紛表態支持空橋興建，端出政策牛肉保證，收復關埔地區選票意圖明顯，也讓綠營在該地區支持度開始拉警報。

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