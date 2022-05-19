從「三沒」到人生自由　黃群仁五步驟帶你設計理想人生

黃群仁指出，每個時代的青年，都有不同的命題，但每位新鮮人都會面臨所謂的「三沒」－沒資源、沒經驗、沒錢，從三沒到人生自由，除需要立下想要達到的志願外，更重要的是在每個階段需要動態的定義並修正問題，才有機會設計自己的人生。
黃群仁說，動態的人生設計思維分為五個步驟，一、「評估現狀」—評估好自身目前的狀態及環境；二、「發現問題」—檢查陷入困境的原因；三、「定義人生」—紀錄美好，感恩現階段的人生；四、「調用資源」—時間精力有限，需要的資源才是資源；五、「達成設計」—不要盲從主流，創造自己最合適的目標。
黃群仁給年輕人幾個小提醒，感覺到自我成長時，記下心得跟思路，盡可能多發現問題，而選擇往往比努力更重要，多去做難而重要的事，當然也可找個理解你的人生導師，陪你一同進行人生設計跟檢查，放過自己（對自己太好）的同時也不要逼死自己；最後提醒大家三點，多點思考、多點行動、多點耐心！
身兼影響力教育基金會執行長的人力資源專家黃至堯博士認為，無論環境如何的變化，機會永遠都是留給準備好的人；黃群仁老師的人生設計思維五步驟，大家一定要好好思考，多花些時間設計自己的人生一定錯不了，投資自己都將會是你最高回報的投資。
影響力教育基金會（原江華教育基金會）除與OMG宏盟媒體集團、未來教育發展協會合辦的《影響力講堂》系列講座外，影響力教育基金會也將持續舉辦多元化的學習系列活動，期待大家的參與；本期的黃群仁老師分享的精彩課程內容，可洽FB粉絲專頁觀看。
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