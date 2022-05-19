疫情衝擊手頭緊！房貸、卡債緩繳紓困展延至明年6月底
考量國內外疫情變化，影響個人債務償還能力，金管會今（19）日宣布，各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等提供緩繳或展延3至6個月等紓困措施，從今（2022）年6月底再延長至明年6月底，申請不以一次為限，而展延期間個人信用紀錄不受影響。
因應新冠肺炎（COVID-19）對個人經濟影響，金管會分別在2020年2月18日、5月29日、12月25日、2021年6月2日及11月30日函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，提供緩繳或展延3至6個月等措施，受理展延期限將於今年6月底屆滿。
考量國內外疫情變化，影響個人債務償還能力，金管會在5月12日邀集銀行公會及相關銀行進行討論，達成共識，受疫情影響還款困難的民眾，個人金融包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等繳緩或展延期限，可展延至明年6月底，其中信用卡帳單的應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息，其他個人貸款本金或利息可申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。
金管會表示，民眾如受疫情影響還款有困難者，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月，申請不以一次為限，而展延期間個人信用紀錄不受影響。
金管會強調，民眾如確實受疫情影響且還款有困難者，可在受理期限明年6月底前向往來銀行提出申請，若已經申請過展延的民眾，如仍持續受疫情影響者，亦可在上述期限內再向銀行提出申請，也希望銀行支持客戶度過疫情，客戶也要珍惜自己的信用。