「富邦拒保」大股東北市府表態 黃珊珊：與保戶站在一起
新冠肺炎疫情近日仍在台灣持續升溫，不過在疫情前推出各項「防疫險」的保險業者，近日陸續單方面解除保險合約，讓民眾怨聲載道。而富邦集團旗下的富邦產險，也是外界最為詬病的保險業者。身為富邦大股東的台北市政府，也屢次被詢問是否有要介入處理？對此副市長黃珊珊也表態，表示「台北市政府會與保戶站在一起。」
黃珊珊表示，這幾天下來，北市府都在請法人代表向富邦方面調閱相關資料，由於北市府是金控的獨立董事，而富邦產險則是旗下的子公司，因此已經開始調閱相關資料，查看身為法人股東的北市府，應該要怎麼樣表達立場。
「重點是在於台北市政府會跟保戶站在一起。」黃珊珊說，所有有關保險的投訴案件，只要有向消保官提出申訴，台北市政府都會進行專案處理，也會跟中央的相關保險評議中心來一起合作，保障保戶的權益。「我們還是認為說，只要簽訂的合約就一定要履約，這點無庸置疑。」黃珊珊說，也希望中央單位金管會能夠做出明確的指示，地方政府也能比較容易執行。
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