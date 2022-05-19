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反骨女神自爆交過6任！「最大年齡差」揭曉　粉絲全驚呆

▲艾瑞絲爆料自己交過6任男朋友！其中兩任都和她相差12歲，但她也感嘆：沒有比較成熟。（圖／艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲爆料自己交過6任男朋友！其中兩任都和她相差12歲，但她也感嘆：沒有比較成熟。（圖／艾瑞絲IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 17:58:042022-05-19 17:58:50

YouTuberw團體「反骨男孩」的正妹成員艾瑞絲，靠著一雙完美長腿轟動YT界，水汪汪的大眼，以及甜美臉蛋，更是所有粉絲的女神。近日，艾瑞絲搭上最近超夯的話題，「關於我可能讓你很意外的point」，結果意外自爆曾交過6任男友，掀起大家關注。

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艾瑞絲近日在個人IG上挑戰「關於我可能讓你很意外的point！」包括，不怕蟑螂、不怕孤單、很討厭吵鬧、喜歡貓、討厭菸味、蚊子不太愛咬我等等。

▲艾瑞絲自爆交過6任！「最大年齡差」揭曉：沒有比較成熟。（圖／艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲甜美的臉蛋，搭配不科學的美腿比例，成為許多人心目中的女神。（圖／艾瑞絲IG）
其中，艾瑞絲竟然自爆曾經交過6任男友，更自嘲說到「除了去日本的那任以外，其他任都讓我後悔無比，其中2任男朋友都大我12歲，但也沒有比較成熟」。

值得一提的是，艾瑞絲也分享18歲那段戀情發生的小插曲，「18歲被男友騎車載，車禍我整個人飛出去，過程完全不記得，醒來人在醫院，右手骨折，右邊身體都擦傷」，結果那一摔，艾瑞絲爆瘦到39kg，從此對機車有陰影，寧願走路也不要坐機車。

但最讓人興奮的是，艾瑞絲最後也毫不避諱分享「我都裸睡。」網友們爭相朝聖，「裸睡不會著涼嗎？」「我只知道最後一點」、「我也不太喜歡抽煙喝酒」、「全都很意外，第十更意外」、「第10項讓我大開眼界」、「做你男朋友的，應該滿幸福」。（編輯：詹鎰睿）

▲艾瑞絲自爆交過6任！「最大年齡差」揭曉：沒有比較成熟。（圖／艾瑞絲IG）
▲長頭髮的艾瑞絲，綁起雙馬尾模樣超萌，時常迷暈不少男粉絲，人氣相當可觀。（圖／艾瑞絲IG）

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