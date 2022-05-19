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死亡創新高！藍委疾呼總統出面　勿再放任中央地方對嗆

▲立委洪孟楷呼籲總統蔡英文出面解決地方與中央官員的防疫爭議。（圖／民進黨提供）
▲立委洪孟楷呼籲總統蔡英文出面解決地方與中央官員的防疫爭議。（圖／民進黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-19 18:33:582022-05-19 18:36:29

疫情持續嚴峻，今（19）日確診破9萬、死亡59位，中重症更多達百餘位，但中央與地方連日隔空交火，引發民怨。對此，國民黨立委洪孟楷喊話總統蔡英文，放任公職官員與地方政府對嗆，還不如盡快出手解決問題。

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洪孟楷感嘆，今日的確診及死亡數字都代表著一個個國人，也都代表著各自家庭面對到的問題，已經延燒三週仍看不見疫情盡頭，國人擔憂和焦慮，地方政府及所有公務人員在第一線的辛苦更是倍增。

洪孟楷指出，看到民進黨職人士批評新北市長侯友宜「有事可以打電話，不需要表演。」但事實上，電話早已打了不知道多少通，至少他親眼看見在一個多禮拜前的週末，陪同侯的公務行程中，就利用空檔密集打了兩通電話給部會首長溝通疫情。所以電話有打、但困擾依舊無法解決，他呼籲總統蔡英文，與其放任黨職人員與地方對嗆，不如好好出面召集解決問題。

洪孟楷也點出三關鍵問題，其一，居隔單困擾全國民眾許久，要人工key in資料更是讓醫政人員忙壞。儘管陳時中指揮官已說簡化流程，但是第一線回報還是改善不大。台灣科技立國，最基本的系統上線都會偵錯，「難道沒有人力或單位能夠從頭到尾走一遍找出問題所在？」

其二，快篩試劑不只民間缺、地方政府缺、連部會都缺。一個禮拜前詢問交通部跟指揮中心要十萬劑快篩，直到今天還沒下落。最基本維持社會運行的公務機關都無法有快篩可用，到底是指揮中心「擁快篩自重」還是交通部所屬同仁比較細漢？中央應有一致標準辦理。

其三，防疫保單已經亂一個禮拜，看到不分朝野許多立委開砲，就是見不到金管會確實協助保戶處理。口說理賠、實際附加條件一大堆。「陽奉陰違」難道就是蔡政府最終的處理結果？

最後，洪孟楷強調，疫情高峰來臨，但台灣沒有輸的本錢，與其放任民進黨職人士對嗆地方政府，不如真正由蔡英文召開中央地方全國防疫會議。防疫需要

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