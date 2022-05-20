涂善存結伴檢場旅行　《花甲少年》滿足父子出遊想像

MyVideo線上獨家播出實境綜藝《花甲少年趣旅行》，該節目最新集數由檢場、楊貴媚、任容萱、涂善存組成花甲／少年組合結伴去旅行，涂善存接受MyVideo專訪，談到此趟旅程最大收穫像是獲得了一家人，他特別感謝檢場與楊貴媚：「我想謝謝檢哥完整了我對於作為兒子和父親出遊的想像；謝謝媚姐成為了我在演藝這條路上，想要成為的模樣。」
涂善存指出任容萱是此趟旅程最好的夥伴也是開心果，「她貼心準備三天的晚餐時慶祝的酒水，讓大家每天都能在不同的滋味裡結束美好的一天。」而最讓涂善存感動的是，在南投出外景時，豔陽高照，還需要下水，但大夥都全程參與了，他認為這種感覺很窩心，「沒有人勉強、沒有人要求，但大家都會為了彼此去體驗一些自己不熟悉的事物」。
涂善存坦言，若步入花甲之年，希望也能擁有能像檢場與楊貴媚般，能夠彼此打鬧、彼此分享、彼此支持著的友情。他自認是可以說走就走或是臨時更改行程配合度超高的旅遊夥伴，出遊時常負責照顧大家任務，在疫情前喜歡久久去旅遊一次當做放鬆，每週有機會就會外出露營，讓露營成為生活的一部分。實境綜藝《花甲少年趣旅行》於每週六晚上十點MyVideo線上獨家播出。
此外，全新療癒系旅遊訪談節目《我們回家吧2》、小S強勢回歸主持的《小姐不熙娣》、人氣實境節目《全明星觀察中》第2季、外景實境遊戲節目《綜藝玩很大》等，都在MyVideo跟播中。（編輯：楊穎軒）