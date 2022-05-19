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總統府、國安會即刻開設關懷中心　強化提供確診員工協助

▲總統蔡英文日前與行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中就強化確診者關懷機制交換意見，認為應進一步強化為對確診者「關懷中心」的設置，提供確診員工和家庭更大的支持。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文日前與行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中就強化確診者關懷機制交換意見，認為應進一步強化為對確診者「關懷中心」的設置，提供確診員工和家庭更大的支持。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-19 20:06:11

總統府發言人張惇涵今（19）日表示，總統蔡英文日前與行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中就強化確診者關懷機制交換意見，他們皆認為，隨著疫情發展，原有的公私部門「防疫長」的機制，應進一步強化為對確診者「關懷中心」的設置，提供確診員工和家庭更大的支持。

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張惇涵表示，今天行政院已提出相關方案，由政府機關、公營企業儘速建置確診者關懷機制，並鼓勵私部門雇主響應，擔負多一點照顧員工的責任；並進一步透過公私協力方式，一起照顧更多勞工朋友，藉以減壓地方關懷中心及基層醫療量能的負擔。

張惇涵表示，總統府依照防疫指引，自2020年起，便由副秘書長李俊俋擔任總統府防疫長，國安會則由副秘書長徐斯儉擔任防疫長，統籌各項防疫措施，並提供員工關懷服務。

張惇涵表示，在蔡英文指示下，總統府及國安會也已即刻成立關懷中心，強化關懷總統府及國安會確診員工的身心健康狀況，並提供確診者所需要的資訊，讓確診者能夠獲得更多協助。

張惇涵說明，總統府及國安會所設置的關懷中心，提供確診員工5項服務，包含建立通報機制，提供防疫指引：提供確診者鄰近PCR篩檢站地點與預約資訊，並提供防疫旅館或集中檢疫所名單及聯絡方式作為參考。

以及追蹤健康動態，定期健康關懷：關懷中心對確診者每2天關懷一次，並列出常見、且較危險的症狀指引，提供確診者判斷，若出現身體狀況可盡速反映。

另也依照需求給假，彈性勤休制度：配合指揮中心防疫政策，對確診者因疫情請假從寬認定，並彈性給假。

還有提供防疫物資，代領代送服務：詢問確診者所需，提供府內能力所及的防疫或民生物資。必要時，依照指揮中心指引，並經當事人同意及委託，協助代領防疫物資及藥物。

最後，提供醫療資訊，關懷就醫進度：提供醫療院所及診所名單，引導確診者透過各式平台線上看診。另外，也提供確診者總統府內醫務所基本醫療諮詢。

張惇涵表示，希望藉由政府帶頭，從政府機關到公營事業做起，並鼓勵企業積極響應，在面對疫情挑戰的關鍵時刻，能夠透過同事互助，由服務機關在第一線給予確診員工和家庭更多的關懷協助。

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