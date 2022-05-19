拜會AIT　何志偉籲：台灣人要有決心保衛家園

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何志偉說，除了感謝美國的聲援外，今天前往美國在台協會台北辦事處進行拜訪，與處長孫曉雅有深度的對談，並且有當面表達美國支持台灣的感謝。外交涉及國家的整體利益，面對任何問題，不分朝野都應一致對外，而今天這樣的安排是相當重要，今天從穩固台美關係、美方印太戰略，以及烏俄戰爭及兩岸議題，都有深入的討論。
何志偉表示，從烏俄戰爭開始後，過去的世界結構已經開始改變，甚至面臨區域重組的問題，台灣曾經是「全世界最危險的地方」，除了面對外部的強大威脅之外，台灣內部也有颱風、地震等天然災害頻繁，但其實在這些壓力下，台灣人已經累積出自己的民族性。
何志偉表示，今天的拜訪中，美國的朋友對台灣有信心，但台灣人要有決心保衛家園，並且展現出自信給其他聲援的民主國家看，才會獲得更多的支持、協助。
何志偉表示，台灣的國防實力，不是建立在國防預算高低，而是捍衛國家的決心，所以最重要的就是大家守護家園的決心。他說，即將在7月舉行的環太平洋軍演，是台美非常好軍事合作交流的機會，欣見有類似的合作，透過軍事的合作，讓台灣對於國家安全更有信心，同時不只是「真朋友」，台灣更是「有意義的朋友」，因為台灣身處西太平洋的重要戰略位置，有必要擔起責任、成為穩固區域安全的「定海針」，讓美國感覺到雙方相處有重大的意義。
何志偉強調，「真朋友，真進展！」是美國在台協會2020的年度主題，可以看到近年來台美關係有顯著的進步。他強調，外交就是整體國家利益，必須要團結一致對外，因此今天的朝野立委共同拜會AIT，這是一個很好的做法，也盼未來能延續。