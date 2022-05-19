COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

拜會AIT　何志偉籲：台灣人要有決心保衛家園

▲立法院外交國防委員會成員今（19）日拜訪AIT。（圖／翻攝自何志偉臉書）
▲立法院外交國防委員會成員今（19）日拜訪AIT。（圖／翻攝自何志偉臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-19 20:31:262022-05-19 20:34:56

立法院外交及國防委員會朝野立委今（19）日前往美國在台協會台北辦事處進行拜訪，與會的民進黨立委何志偉表示，今天前往美國在台協會台北辦事處進行拜訪，與處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）有深度的對談，從穩固台美關係、美方印太戰略，以及烏俄戰爭及兩岸議題，都有深入的討論；而外交就是整體國家利益，必須要團結一致對外，因此今天的朝野立委共同拜會AIT，這是一個很好的做法，也盼未來能延續。

我是廣告 請繼續往下閱讀
何志偉說，台灣今年尚未獲邀出席第75屆「世界衛生大會」，不只是美國在台協會有替台灣進行發聲，在18日時美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）」聲明，強烈敦促世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分參與第75屆WHA，這也是布林肯連續2年發表聲明，鼎力支持台灣成為WHA觀察員，高度肯定台灣在公衛專業立場。

何志偉說，除了感謝美國的聲援外，今天前往美國在台協會台北辦事處進行拜訪，與處長孫曉雅有深度的對談，並且有當面表達美國支持台灣的感謝。外交涉及國家的整體利益，面對任何問題，不分朝野都應一致對外，而今天這樣的安排是相當重要，今天從穩固台美關係、美方印太戰略，以及烏俄戰爭及兩岸議題，都有深入的討論。

何志偉表示，從烏俄戰爭開始後，過去的世界結構已經開始改變，甚至面臨區域重組的問題，台灣曾經是「全世界最危險的地方」，除了面對外部的強大威脅之外，台灣內部也有颱風、地震等天然災害頻繁，但其實在這些壓力下，台灣人已經累積出自己的民族性。

何志偉表示，今天的拜訪中，美國的朋友對台灣有信心，但台灣人要有決心保衛家園，並且展現出自信給其他聲援的民主國家看，才會獲得更多的支持、協助。

何志偉表示，台灣的國防實力，不是建立在國防預算高低，而是捍衛國家的決心，所以最重要的就是大家守護家園的決心。他說，即將在7月舉行的環太平洋軍演，是台美非常好軍事合作交流的機會，欣見有類似的合作，透過軍事的合作，讓台灣對於國家安全更有信心，同時不只是「真朋友」，台灣更是「有意義的朋友」，因為台灣身處西太平洋的重要戰略位置，有必要擔起責任、成為穩固區域安全的「定海針」，讓美國感覺到雙方相處有重大的意義。

何志偉強調，「真朋友，真進展！」是美國在台協會2020的年度主題，可以看到近年來台美關係有顯著的進步。他強調，外交就是整體國家利益，必須要團結一致對外，因此今天的朝野立委共同拜會AIT，這是一個很好的做法，也盼未來能延續。

美台僑槍擊　台基督長老教會籲：制新憲解國家認同問題

內幕／美刪「反台獨」論述鋪梗　拜登亞洲行估有重大談話

總統蔡英文明就職6週年　總統府：防疫優先

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀