NOW早報／死亡創新高！藍委喊話總統：勿讓中央地方對嗆

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洪孟楷感嘆，昨日的確診及死亡數字都代表著一個個國人，也都代表著各自家庭面對到的問題，已經延燒三週仍看不見疫情盡頭，國人擔憂和焦慮，地方政府及所有公務人員在第一線的辛苦更是倍增。
洪孟楷指出，看到民進黨職人士批評新北市長侯友宜「有事可以打電話，不需要表演。」但事實上，電話早已打了不知道多少通，至少他親眼看見在一個多禮拜前的週末，陪同侯的公務行程中，就利用空檔密集打了兩通電話給部會首長溝通疫情。所以電話有打、但困擾依舊無法解決，他呼籲總統蔡英文，與其放任黨職人員與地方對嗆，不如好好出面召集解決問題。
洪孟楷也點出三關鍵問題，其一，居隔單困擾全國民眾許久，要人工key in資料更是讓醫政人員忙壞。儘管陳時中指揮官已說簡化流程，但是第一線回報還是改善不大。台灣科技立國，最基本的系統上線都會偵錯，「難道沒有人力或單位能夠從頭到尾走一遍找出問題所在？」
其二，快篩試劑不只民間缺、地方政府缺、連部會都缺。一個禮拜前詢問交通部跟指揮中心要十萬劑快篩，直到今天還沒下落。最基本維持社會運行的公務機關都無法有快篩可用，到底是指揮中心「擁快篩自重」還是交通部所屬同仁比較細漢？中央應有一致標準辦理。
其三，防疫保單已經亂一個禮拜，看到不分朝野許多立委開砲，就是見不到金管會確實協助保戶處理。口說理賠、實際附加條件一大堆。「陽奉陰違」難道就是蔡政府最終的處理結果？
最後，洪孟楷強調，疫情高峰來臨，但台灣沒有輸的本錢，與其放任民進黨職人士對嗆地方政府，不如真正由蔡英文召開中央地方全國防疫會議。
今日天氣／天氣悶熱高溫達29度！東南部有偶陣雨
根據中央氣象局預報，今（20）日水氣較昨天減緩，僅南部、東部及東南部地區有短暫雷陣雨，其他地區可透光偶零星飄雨；至於溫度方面，清晨各地低溫約22到24度，白天各地高溫27至29度。
防疫險被罵翻！富邦產3點說明 強調絕無刁難、任意退保
近期防疫險保單爭議不斷，尤其富邦產險遭指控「從嚴審核賠案」、「盡量少賠」、「任意退保」、「無故中斷契約」及「用倒閉來威脅保戶與政府」、「不是賠不起只是不想賠」，保戶及立委更是罵翻天。富邦產險昨（19）日也發出3點聲明，強調絕無從嚴刁難審核理賠案件或任意退保情事，並對續保、核保及理賠申請等一一說明。
富邦產險表示，對於收到公司寄發的續保通知書且公司已收取保戶的保費者，保險契約即已成立，但因數量眾多，公司已動員全體同仁投入作業以加速完成保單承保與簽發；保戶收到公司簽發的保險單，自保單生效日起就受到保障，公司絕不會「任意退保」或「無故中斷契約」。
對於理賠申請部分，富邦產險也提出3點釐清說明，在隔離費用補償部分，無論保戶採「3+4」還是「0+7」隔離方式，只要保戶提供紙本隔離通知書，或電子式隔離通知書、相關通知簡訊截圖與連結，再填妥理賠申請書，皆可辦理請領隔離費用補償。
在確診關懷保障方面，富邦產險強調，保戶僅需檢附醫療診斷證明書或是新冠病毒數位健康證明，並填妥理賠申請書，即可辦理請領確診關懷金。同時，依據防疫險保單商品條款，被保人住院診療時方得請領住院日額保險金，惟考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者，在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款及被保險人權益，同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，產險公會正努力研擬兩全其美的方式，富邦產險將依照產險公會理賠實務指引辦理理賠作業，與其他產險同業作法並無不同，更不會有報載所稱「從嚴審核賠案」、「盡量少賠」情事。
對於保險契約尚未成立，目前仍在核保審查中的案件，富邦產險說，考量被保險人如已持有本公司或其他保險公司有效防疫險保單，基於公司承保能量及風險承受程度考量，將婉拒承保，亦與其他產險同業作法並無不同，並會維持公司資本適足率，以確保對包含防疫險保戶在內的所有保險保戶的履約能力，讓公司經營安全穩定，以期不負廣大保戶及股東的託付。
富邦產險強調，為盡最大力量回應客戶的需求，全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件登打、審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度，若有處理時間遞延情形，也敬請見諒。
孟耿如生了！「18分鐘水中生產」平安誕下黃玉米
孟耿如去年11月在臉書上公布懷孕喜訊，她和老公黃子佼都陸續收到祝福，非常期待寶寶的到來，而昨（19）日孟耿如也在「520」前夕，透過臉書宣布女兒「黃玉米」順產消息，讓粉絲們又驚又喜。許多人好奇黃玉米長得像爸爸還是媽媽，孟耿如經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「像誰由大家看，我們自己看不準。」至於坐月子地點則暫不公布，孟耿如不希望大家等太久，所以就先和大家分享喜悅，後續的細節會陸續透露。
孟耿如曬出與黃玉米深情對望的照片，畫面相當溫馨，而她也激動地說：「買尬！我生完了！我經歷了沒生過孩子的人不能體會的歷程。」坦言這次是選擇水中生產，希望一切的環節都是自然，所以沒打無痛分娩、沒打點滴、沒有催生、也沒剪會陰：「希望玉米的一切也都能很自然、自在、自由，雖然痛到我跟老公都不知道到底自己有沒有流眼淚，但生產過程都非常的順利，從開始用力到結束不到18分鐘，是個天使孩子。」
另外，訊息量爆表的黃子佼稍早也發文透露自己只睡4小時：「四度進出折返婦產科，補給加上既定的工作，終於可以好好補個眠，但剛剛睡不到一小時，然後就是大量訊息聲，謝謝大家的關心祝福，我先繼續的忙碌一下，等下還要再五度進入，一切都好，一切美好，只是真的堅毅的好睏，老婆、女兒、醫護們。」
影／拜登首度亞洲行！印太經濟架構、四方安全對話成焦點
美國總統拜登（Joe Biden）將於20至24日展開上任後首度亞洲行，屆時將訪問韓國、日本，並計畫在東京宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），預計將和日前於華府召開峰會的東協國家領袖們，以及澳洲、東北亞各國元首展開視訊會議，不過台灣並未被納入其中。此行除了宣示拜登主導的印太經濟架構組織外，也代表確立了美國在印太地區的領導地位。
白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，拜登這趟亞洲行將會晤日本首相岸田文雄，兩人與印太夥伴領導人將共同宣布由美國主導的印太經濟架構。IPEF為美方為了新經濟挑戰而建立的新經濟架構，確保從數位經濟到能源轉型，都能擁有安全與有韌性的供應鏈，該架構預計聚焦改善供應鏈、綠色能源和基礎建設等合作。
儘管台灣亦表達積極參與意願，但白宮於今年2月公布的印太戰略文件中並未納入台灣，不過美國參眾跨黨派議員們也分別在3月30日和5月18日，聯合致函拜登呼籲邀台參與印太經濟架構，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦稱該架構正處啟動階段，強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」，美方也表示將會與「數個潛在夥伴展開對話（the President will also make several other stops on that trip）」。
拜登預計將於20日抵達南韓，並和剛就職的總統尹錫悅進行會談與韓國科技業、製造業龍頭交流，議程將聚焦於科技、經濟成長、能源問題、氣候、北韓等；而在日本，拜登除了與岸田討論經濟合作外，關於北韓、俄烏戰爭等區域與全球安全議題也將在議程中，同時針對將於6月到來的G7峰會進行意見交換。
此外，拜登亦將利用在訪日機會，於東京偕同澳洲、印度與日本元首，共同召開第2次的「四方安全對話」（Quad）領袖高峰會，共同宣示努力捍衛並維護自由開放的印太區域原則；韓國總統尹錫悅也多次表態有意參加Quad機制，本次峰會有機會更加鞏固韓美同盟關係，並將Quad機制擴大；《華爾街日報》亦分析指出，拜登亞洲行將試圖把重心重新轉向對抗中國這項外交政策，之前烏克蘭戰爭的爆發分散了美國對這項要務的關注。
輔大正妹再爆紅！母女合影瘋傳 IG「比基尼辣照」大放送
說到以美女如雲著名的學府無不想到「輔仁大學」，自從先前推出第一本以校園美女為寫真的年曆以後，就掀起網友熱議。而近期，就有網友再發掘一名輔大的正妹，曼妙的身材加上精緻的臉蛋，讓不少網友看第一眼就為此著迷，結果其IG帳號曝光之後，意外掀起「媽媽跟女兒也有得拼」的話題。
一名網友在PTT表特版上貼出多張照片，寫著「輔大正妹！身材很不錯」，只見貼出的照片，該名正妹穿著紅色的火辣比基尼，粉絲眼睛直接被吸住；另外也有在小型瀑布前拍攝的美照，燦爛的笑容搭配姣好的身材，讓人看得如癡如醉。
而有網友也立刻找到該名輔大正妹的IG，是一名叫做「奧莉薇亞」的女生，近日的照片都是上傳到龜山島玩立槳衝浪sup的照片，看起來十分愜意，IG日常都是分享自己出遊的照片居多，或多或少也有不少展露好曲線的系列照，粉絲追蹤人數因被發上表特版逐漸攀升當中。
不過，更有趣的是，不少網友看完奧莉薇亞IG後，發現她上月15日在IG曬出一張和媽媽的合照，只見奧莉薇亞妝顏打扮、換上粉色條紋的學士服，和媽媽一起站在輔大熱門婚紗拍攝景點情人坡合照，媽媽以一身橘色花紋連身裙現身，風韻猶存的模樣，讓不少網友紛紛傻眼表示「果然是身材遺傳媽媽，超狂」、「媽媽不得了好嗎，那個曲線」、「媽媽超有料，希望媽媽開IG」反倒成為一大亮點。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。